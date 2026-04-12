في خطوة تعكس تسارع تحولها إلى منصة شاملة، أعلنت منصة «X» إطلاق تطبيقها الجديد «X Chat» للمراسلة والمكالمات الصوتية والمرئية ابتداءً من 17 أبريل، ضمن توجهها لتوسيع خدمات التواصل الرقمي وتعزيز تجربة المستخدم في بيئة موحدة.

ويأتي هذا الإطلاق في سياق إستراتيجية تقودها الشركة لتجاوز نموذج «منصة التدوين» إلى «تطبيق شامل» يجمع بين المحتوى والتواصل والخدمات، إذ يتيح «X Chat» للمستخدمين إرسال الرسائل الفورية، وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، في تجربة منافسة لتطبيقات مثل واتساب وتليغرام.

وتسعى «X»، من خلال هذه الخطوة، إلى إعادة تشكيل سلوك المستخدم داخل التطبيق، عبر تقليل الاعتماد على المنصات الخارجية للتواصل، وتعزيز التفاعل المباشر داخل منظومتها، بما يرفع من زمن الاستخدام ويزيد من ارتباط الجمهور بالخدمة.

كما يُتوقع، أن يدعم التطبيق الجديد توجهات المنصة في مجال الخصوصية والتشفير، في ظل تصاعد المنافسة العالمية على خدمات التراسل الآمن، إضافة إلى إمكانية دمجه مستقبلاً مع خدمات مالية أو تجارية ضمن رؤية «التطبيق الشامل».

ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه سوق تطبيقات التراسل تنافساً حاداً، مع سعي الشركات الكبرى لتقديم حلول متكاملة تجمع بين التواصل والمحتوى والخدمات الرقمية، ما يضع «X Chat» أمام اختبار حقيقي في كسب ثقة المستخدمين، وانتزاع حصة من سوق مكتظ بالخيارات.