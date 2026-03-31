سجلت مدينة برمنغهام البريطانية الكبرى تفشياً جديداً لمرض الحصبة، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين فقط، ويأتي هذا التفشي بعد عامين من إصابة أكثر من 400 شخص في المدينة نفسها.

وبحسب موقع express، أظهرت البيانات الرسمية الأحدث تسجيل 54 حالة مؤكدة بالحصبة في برمنغهام حتى الآن هذا العام، إذ يؤثر المرض شديد العدوى بشكل أساسي على الأطفال غير المطعمين تحت سن الخامسة، ويمكن أن يكون خطيراً جداً لدى الرضع تحت سنة واحدة، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

كما سجلت منطقة إنفيلد في شمال لندن 89 حالة مؤكدة بالحصبة هذا العام، وفقاً لتقارير صحيفة صنداي تايمز. ويسهل انتشار الفايروس في المناطق المكتظة بالسكان التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأطفال غير المطعمين.

تُعد برمنغهام من المدن البريطانية ذات أدنى معدلات التلقيح ضد الحصبة خارج لندن، في حين تؤكد منظمة الصحة العالمية أن نسبة التطعيم يجب أن تصل إلى 95% لتحقيق مناعة القطيع، إلا أن هذه النسبة لا تتجاوز 73.5% لدى الأطفال تحت الخامسة في برمنغهام، و71% في لندن.

ودعت السلطات الصحية في برمنغهام الآباء والأمهات إلى التأكد من تطعيم أطفالهم فوراً، وقامت هيئة الصحة الوطنية برفع أكثر من 300 لوحة إعلانية في المدينة لتحذير السكان من خطورة المرض.

وقالت كاتي سبينس من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بمنطقة ويست ميدلاندز: «ما نشهده في برمنغهام هو سلسلة من الحالات منخفضة المستوى والمستمرة للحصبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام»، وأضافت أن التحدي يكمن في ضمان فهم الناس لخطورة المرض الذي يمكن أن تسببه الحصبة.

إجراءات فورية

ودعا مجلس مدينة برمنغهام المواطنين إلى اتخاذ إجراء فوري لمنع انتشار الحصبة، مؤكداً أن لقاح MMRV الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدري الماء يُعد أفضل وسيلة دفاع.

وقال المجلس في بيان: «تنتشر حالات الحصبة في برمنغهام، ويتأثر بها بشكل أساسي الأطفال غير المطعمين تحت سن الخامسة، خذوا الإجراء الآن لحماية أنفسكم والآخرين».

وأضاف: «الحصبة مرض شديد العدوى، وقد يكون خطيراً جداً، خصوصاً لدى الأطفال تحت سنة واحدة، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، لقد سُجلت حالات حديثة في المنطقة، والحماية الأفضل ضد الحصبة هي تلقي جرعتين من لقاح MMRV».