أزالت فرق ميدانية تتبع أمانة جدة في الشرفية وعدد من الأحياء الأخرى أقفالا إلكترونية وحواجز متنوعة لحجز مواقف السيارات، كما رصدت استخدام مواد صلبة مثل: الأخشاب والكراسي ومواد البناء والسلاسل لمنع وقوف المركبات، بما يعد مخالفة للأنظمة ويؤثر في انسيابية الاستخدام العام للمواقف.

واعتبرت الأمانة ذلك من الظواهر السلبية واستغلال المواقف العامة. وأوضحت أن معالجة الظواهر السلبية، شملت بإزالة الأقفال والحواجز كافة، ومعالجة المواقع بشكل فوري، بما يضمن إعادة المواقف إلى وضعها الطبيعي وإتاحتها للجميع، وذلك ضمن نطاق بلديتي الجامعة وجدة الجديدة، في أحياء البلد والشرفية والبغدادية والحمراء.

وأكدت الأمانة استمرار جهودها في رصد مثل هذه التجاوزات ومعالجتها، ضمن خططها لمعالجة الظواهر السلبية والارتقاء بجودة الحياة، داعيةً إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وعدم استغلال المرافق العامة بما يضر بالمصلحة العامة.