أكد الفنان فيصل العيسى تصدّر فيلم «شباب البومب 3»، الذي عُرض أول أيام عيد الفطر، شباك التذاكر في السعودية بنحو نصف مليون تذكرة خلال 9 أيام فقط من عرضه بدور السينما.

تفوقنا على مدارس فنية عريقة

وشارك العيسى متابعيه عبر حسابه على «x» فيديو لوصول فريق العمل وأبطاله إلى دور السينما، وكتب: «بقيادة شباب البومب، الفيلم السعودي يتصدر شباك التذاكر بما يقارب نصف مليون تذكرة؛ 485 ألف تذكرة. في السعودية 381 ألفاً، خارج السعودية 104 آلاف تذكرة، هذه الأرقام فقط في 9 أيام؛ لأنكم جمهور عظيم وشغوف، ترجمتم تعب طاقم العمل كاملاً إلى إنجاز يتفوق على مدارس فنية عريقة، تعرض أفلامها حالياً في دور السينما مثل هوليوود وبوليوود والأفلام العربية».

الجمهور السعودي متذوق

وتابع: «الفن السعودي يستحق، وأنتم كجمهور سعودي متذوق وداعم تستحقون ما هو أكثر، وهذا الرقم أهديه لكم ولكل من عمل على فيلم شباب البومب 3»، مشيراً إلى أن الفيلم السابق قارب على المليون تذكرة، كأول فيلم سعودي وخليجي يصل إلى هذا الرقم، مؤكداً طموحه في أن يتجاوز الجزء الثالث هذا الإنجاز، قائلاً: «في هذا الفيلم نطمح لتخطي المليون بإذن الله».

شباب البومب

وحقق فيلم «شباب البومب» منذ عرض جزئه الأول في 2024 نحو 26 مليون ريال في شباك التذاكر السعودي، حتى نهاية فترة عرضه الرئيسية من العام ذاته، وحقق أرباحاً في تاريخ السينما السعودية عند عرضه، وكذلك الحال عند طرح الجزء الثاني منه باسم «شباب البومب 2»، عام 2025، حيث بلغت إيراداته الإجمالية نحو 27.2 مليون ريال سعودي، وذلك وفقاً لتقارير هيئة الأفلام السعودية حتى النصف الأول من العام ذاته، وأصبح في فترة عرضه أكثر فيلم محلي تحقيقاً للإيرادات في السينما.

«شباب البومب 3» تدور أحداثه عندما يخطط «عامر» للسفر مع أصحابه في الصيف، لكن العائلة كان لها قرار مختلف، ومع وصولهم تبدأ المفاجآت. العمل غلبت عليه مشاهد الأكشن بالبرومو الذي طُرح.