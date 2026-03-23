تصادم مرعب.. طائرة «إير كندا» تصطدم بشاحنة إطفاء وتوقع قتلى ومصابين

شهد مطار لاغوارديا في نيويورك مساء الأحد حادثاً خطيراً على أرض المطار، حيث اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة إير كندا إكسبريس التي تشغلها Jazz Aviation، بشاحنة إطفاء تابعة لهيئة الميناء أثناء تحركها على المدرج بعد هبوطها.

وقعت الحادثة نحو الساعة 11:40 مساءً بتوقيت نيويورك، وشملت الطائرة من طراز Bombardier CRJ-900 القادمة من مونتريال في رحلة رقم AC8646، حيث اصطدمت الطائرة بالمركبة الأرضية أثناء سيرها بعد الهبوط على المدرج رقم 4، في ظروف جوية ممطرة وانخفاض مستوى الرؤية وفقاً للبيانات الأولية من هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية ومنصات تتبع الرحلات.





وأسفر التصادم عن مصرع شخصين وإصابات خطيرة لعدد من رجال الإطفاء والشرطة التابعين لهيئة الميناء؛ حيث أفادت تقارير موثوقة بأن أربعة من رجال الإطفاء في حالة حرجة، بينما أصيب اثنان آخران من شرطة الهيئة بجروح بالغة، كما تم نقل عدد من الركاب وأفراد الطاقم إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة الخطورة، وسط تقارير متضاربة حول العدد الإجمالي للمصابين.

وأكدت شركة Jazz Aviation المشغلة للرحلة نيابة عن إير كندا أن الطائرة كانت تقل 72 راكباً و4 من أفراد الطاقم، وقد تم إجلاؤهم جميعاً باستخدام المناظير الطارئة دون وقوع حريق أو انفجار على متن الطائرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة أضراراً جسيمة في مقدمة الطائرة، خاصة منطقة الأنف والكابينة الأمامية، ورداً على الحادث، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أمراً بـإيقاف حركة الطيران الأرضية في مطار لاغوارديا، مما أدى إلى تحويل العديد من الرحلات الواردة وتعطيل كبير في حركة الملاحة الجوية بشرق الولايات المتحدة.

وفتحت السلطات الأمريكية بما فيها المجلس الوطني لسلامة النقل وهيئة الطيران الفيدرالية تحقيقاً فورياً لتحديد أسباب الاصطدام، حيث تشير التسجيلات الصوتية المتداولة لبرج المراقبة إلى أن المركبة الأرضية كانت تستجيب لحادث منفصل عندما صدر لها تصريح بعبور المدرج، تلاه أوامر طارئة بالتوقف الفوري قبل لحظات من الاصطدام.

