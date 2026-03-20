مع اقتراب نهاية اليوم، يميل كثيرون إلى تبنّي عادات مسائية تبدو غير مؤثرة، لكنها قد تترك أثراً تراكمياً على صحة القلب. وتشير تقارير صحية حديثة إلى أن الفترة المسائية تمثّل مرحلة حساسة يبدأ فيها الجسم بالاسترخاء، ما يجعل بعض السلوكيات أكثر تأثيراً على الجهاز القلبي مقارنة ببقية اليوم.

وتوضح تقارير طبية أن من أبرز هذه السلوكيات تناول وجبات ثقيلة قبل النوم، إذ يفرض ذلك عبئاً إضافياً على الجهاز الهضمي ويرفع نشاط الجسم في وقت يفترض فيه الهدوء. كما أن الإفراط في الكافيين خلال المساء، سواء عبر القهوة أو مشروبات الطاقة، قد يؤدي إلى اضطراب النوم وزيادة معدل ضربات القلب، وهو ما يرتبط بمخاطر صحية على المدى الطويل.

كما تُعد قلة النوم أو السهر لساعات متأخرة من أبرز العوامل المؤثرة، إذ تشير دراسات إلى ارتباط اضطراب النوم بارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب. ويضاف إلى ذلك الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية قبل النوم، لما يسببه من تحفيز ذهني وتأخير الدخول في النوم العميق.

ومن السلوكيات الأخرى التي قد تؤثر سلباً على القلب الخمول المسائي بعد يوم طويل من الجلوس، حيث يؤدي ذلك إلى ضعف الدورة الدموية، إلى جانب التوتر الذهني والتفكير المفرط الذي يرفع مستويات هرمونات الإجهاد في الجسم.

وبحسب تقارير صحية متخصصة في نمط الحياة وأمراض القلب، فإن تبني روتيناً مسائياً متوازناً، يشمل تقليل المنبهات، وتنظيم النوم، والابتعاد عن التوتر، قد يسهم في دعم صحة القلب وتقليل المخاطر المرتبطة به.