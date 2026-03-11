حذّرت منظمة الصحة العالمية، (الثلاثاء)، من المخاطر الصحية المحتملة لما يُعرف بـ«المطر الأسود» الذي سُجِّل سقوطه في مناطق من إيران عقب الضربات الجوية التي استهدفت منشآت نفطية. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى مشكلات في الجهاز التنفسي، داعمةً التوصيات التي دعت السكان إلى البقاء داخل منازلهم.

أمطار ملوّثة

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي تمتلك مكتباً في إيران وتعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية في حالات الطوارئ الصحية، أنها تلقت خلال الأيام الماضية عدة تقارير تفيد بهطول أمطار مختلطة بملوثات نفطية.

وجاء ذلك بعد أن غطّى دخان أسود كثيف سماء طهران، الاثنين، عقب استهداف مصفاة نفط ضمن سلسلة ضربات طالت إمدادات الطاقة المحلية، في إطار التصعيد المرتبط بالحملة التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل.

خطر محتمل

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، أوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن «المطر الأسود وما قد يصاحبه من أمطار حمضية يشكلان بالفعل خطراً على السكان، خصوصاً فيما يتعلق بصحة الجهاز التنفسي».

وأضاف أن السلطات الإيرانية نصحت السكان بالبقاء في منازلهم كإجراء احترازي، وهو ما اعتبرته المنظمة خطوة مناسبة في ظل الظروف الحالية.

مخاوف جودة الهواء

وعند سؤاله عن موقف المنظمة من هذه التوصية، أكد ليندماير أن الأضرار التي لحقت بمنشآت تخزين النفط والمصافي، وما نتج عنها من حرائق وانبعاثات كثيفة، أثارت مخاوف جدية تتعلق بجودة الهواء، ما يجعل تقليل التعرض المباشر للهواء الخارجي إجراءً معقولاً في الوقت الراهن.