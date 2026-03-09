في مشهد نادر يعكس الجانب العائلي للزعيم الكوري الشمالي، حضر كيم جونغ أون حفلاً موسيقياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، برفقة زوجته ري سول جو، وابنته كيم جو إيه، وسط إشادات بدور المرأة في بناء المجتمع والتنمية الوطنية.

المراسم التي أقيمت في ملعب بيونغ يانغ الداخلي شهدت حضور مسؤولات حكوميات بارزات، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. الصور الرسمية أظهرت جو إيه وهي جالسة بين والديها بينما يمسك الزعيم يدها، في لقطة نادرة لا تُعرض عبر الإعلام الكوري عادة على العامة.

وأكد كيم جونغ أون في كلمته أن النساء يشكلن «ركائز قوية للثورة»، وأن مساهمتهن في المجتمع الوطني تجعل كوريا الشمالية أكثر قوة وازدهاراً، مشدداً على أن أدوارهن ومسؤولياتهن في تعزيز الاشتراكية «لا يمكن الاستغناء عنها».

ويأتي الحدث ضمن احتفالات البلاد باليوم العالمي للمرأة، التي تُستغل لتعزيز الوحدة الوطنية وإبراز مكانة المرأة الكورية في المجتمع، مع تسليط الضوء على الأجيال القادمة بما فيها جو إيه، التي يُعتقد أنها قد تُعد لتولي مسؤوليات مستقبلية.