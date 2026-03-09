أوقفت وزارة الداخلية الكويتية ثلاثة أشخاص بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهروا فيه وهم يسخرون من الأوضاع الراهنة في البلاد، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على الإنترنت.

وذكرت الوزارة أن المتهمين، وهم (مواطنان كويتيان وشخص من الجنسية الكولومبية)، ظهروا في الفيديو المتداول وهم يطلقون عبارات اعتبرتها الجهات المختصة استهزاءً بالأوضاع العامة، الأمر الذي يندرج تحت تهم إذاعة أخبار كاذبة والإضرار بالمصالح القومية وإساءة استعمال الهاتف.

وأكدت الداخلية الكويتية أن الأجهزة المعنية تحركت فور رصد المقطع، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وشددت الوزارة على أن مثل هذه السلوكيات مرفوضة، داعية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للنشر الإلكتروني.

كما أكدت أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تجاوزه أو نشره محتوى من شأنه الإضرار بمصالح الدولة، خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.