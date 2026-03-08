ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 6 درجات قبالة ساحل محافظة إيواته في شمال شرقي اليابان، ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وبلغت شدته 3 درجات على مقياس الزلازل الياباني المؤلف من 7 درجات في بعض المناطق في محافظات أوموري وإيواته ومياغي وياماغاتا.

وحُدد مركز الزلزال قبالة ساحل سانريكو عند التقاء دائرة عرض 39.4 درجة شمالًا وخط طول 143.2 درجة شرقًا.

ولم يتم إصدار أي تحذير من تسونامي، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.