لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آخرين بعد أن ضربت أعاصير قوية ولايتي ميشيغان وأوكلاهوما، ضمن سلسلة عواصف شديدة اجتاحت أجزاء من الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤولون بأن أربعة أشخاص قُتلوا في جنوب ولاية ميشيغان، من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، فيما توفي شخصان في ولاية أوكلاهوما، بينما يواصل عمال الإنقاذ تقييم حجم الأضرار والبحث في المناطق المتضررة.

وتسببت العواصف في اقتلاع الأشجار وإسقاط خطوط الكهرباء وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني، كما اقتلعت أسطح بعض المنازل، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال استمرار الأحوال الجوية القاسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى توقعات بحدوث عواصف رعدية وسيول مفاجئة تمتد من منطقة السهول الكبرى وصولاً إلى ولاية تكساس.

خسائر بشرية وأضرار كبيرة في ميشيغان

وفي ولاية ميشيغان، أعلنت إدارة شرطة مقاطعة برانش أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون قرب مدينة يونيون سيتي بعد أن ضرب إعصار المنطقة يوم الجمعة، كما توقعت السلطات استمرار انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق بعض الطرق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى بعد نحو 80 كيلومتراً في مقاطعة كاس، أكدت السلطات وفاة شخص آخر وإصابة عدة أشخاص، وذكرت السلطات في بيان أن العديد من المباني الكبيرة، بما في ذلك منازل وحظائر زراعية، تعرضت لأضرار متفاوتة راوحت بين أضرار هيكلية كبيرة وتدمير كامل، كما أفادت التقارير بانقطاع الكهرباء عن مئات السكان.

وأعلن حاكم مقاطعة كاس، كلينت روتش، يوم السبت وفاة الطفل سيلاس أندرسون (12 عاماً) متأثراً بإصابات مرتبطة بالعاصفة في مدينة إدواردسبيرغ، مشيراً إلى أنه كان محاطاً بعائلته لحظة وفاته.

مشاهد مرعبة من العاصفة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أعاصير ضخمة تجتاح مدينة يونيون سيتي، بينما تناثرت كميات كبيرة من الحطام والغبار في مواقف السيارات بمدينة ثري ريفرز.

وقال أحد السكان المحليين إنه شاهد الإعصار يقترب من منزله، مضيفاً: «نظرنا من النافذة ورأينا الإعصار يمر مباشرة في الشارع حيث تعيش ابنتي ووالداي، وحيث يقع منزلي أيضاً. كنت ممتناً فقط لأن الله حمى عائلتي».

إعلان الطوارئ في عدة مقاطعات

من جانبها، أعلنت حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر حالة الطوارئ في مقاطعات برانش وكاس وسانت جوزيف، وقالت إن السلطات تعمل بالتعاون مع فرق الطوارئ لمتابعة تطورات الوضع وتنسيق الموارد اللازمة لمساعدة المتضررين، معربة عن تعاطفها مع عائلات الضحايا والمصابين، كما أكدت إدارة الطوارئ أن فرق الإنقاذ المحلية تواصل تفتيش المناطق المتضررة وبدء عمليات التعافي وإزالة الأنقاض.

إعصار يضرب أوكلاهوما

وفي ولاية أوكلاهوما، قال مدير الطوارئ في المقاطعة جيف مور إن إعصاراً خلّف مسار دمار امتد لنحو 6.4 كيلومترات في مقاطعة أوكمولغي الواقعة على بعد نحو 48 كيلومتراً جنوب مدينة تولسا.

وأوضح مور أن فرق الطوارئ تعمل بأقصى سرعة للوصول إلى المناطق المتضررة وفتح الطرق، فيما أعلنت شرطة مقاطعة أوكمولغي تسجيل حالتي وفاة في مدينة بيغز.

بدوره، أعلن حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت حالة الطوارئ في عدة مقاطعات، بينها ألفالفا وكريك وغرانت وماجور وأوكمولغي وروجرز وتولسا وواجونر، لضمان توفير الدعم والموارد اللازمة للسكان المتضررين من العواصف.