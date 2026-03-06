اهتزت مدينة المحمدية في المغرب البارحة على وقع جريمة قتل مروعة، راحت ضحيتها امرأة بعد أن أقدم زوجها على ذبحها باستخدام سلاح أبيض، في حادثة أثارت صدمة وغضبًا واسعًا بين سكان المدينة.

وأفادت المعطيات بأن الزوجين كانا يمران بخلافات حادة وكانا في طريقهما نحو الطلاق، قبل أن يدعو الزوج زوجته للقاء مفاجئ. وخلال هذا اللقاء، بادرها بالاعتداء عليها بالسلاح الأبيض، محاولاً بعد ذلك الفرار من مكان الجريمة.

وعلى الفور، انتقلت إلى مكان الحادثة عناصر الأمن الوطني، والشرطة العلمية والتقنية، والوقاية المدنية، وممثلو السلطة المحلية، حيث تمت معاينة الجثة وفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات الجريمة، قبل نقل جثمان الضحية إلى ثلاجة الأموات.

وأفادت مصادر أمنية بأن المشتبه فيه تم توقيفه بسرعة قياسية، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية لتعميق التحقيق معه حول دوافع الجريمة وطبيعة الظروف التي أدت إلى ارتكابها، وسط حالة من الصدمة والاستنكار بين الأهالي.