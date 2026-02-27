صدمة للجيش البريطاني.. تحقيقات عاجلة بشأن تورط في جرائم إبستين

في تطور جديد يعيد إشعال فضيحة جيفري إبستين داخل الأوساط البريطانية، وجه وزير الدفاع جون هيلي بإجراء تحقيقات في التقارير التي تفيد بأن الأمير أندرو استخدم قواعد جوية عسكرية بريطانية خلال لقاءاته مع المدان بدعارة القصّر جيفري إبستين.
وكلف وزير الدفاع البريطاني بمراجعة عاجلة وشاملة لجميع السجلات العسكرية المتعلقة برحلات الملياردير الراحل جيفري إبستين إلى المملكة المتحدة خلال العقدين الماضيين.
ووفقاً لما أكدته وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، طلب هيلي من موظفيه «بذل كل جهد» و«عدم ترك حجر دون تقليبه» للعثور على أي سجلات أو وثائق أو رسائل بريد إلكتروني تثبت هبوط طائرة إبستين الخاصة المعروفة إعلامياً بـ«لوليتا إكسبريس» في قواعد تابعة لسلاح الجو الملكي داخل بريطانيا.
ويهدف التحقيق إلى الكشف عما إذا كان إبستين المدان سابقاً بجرائم الاتجار الجنسي بالقاصرات وإدارة شبكة دعارة قد استخدم هذه القواعد العسكرية الحساسة لنقل نساء وفتيات إلى المملكة المتحدة، أو لتسهيل لقاءاته المثيرة للجدل مع شخصيات بارزة، بما في ذلك الأمير أندرو المعروف الآن باسم أندرو ماونتباتن-ويندسور بعد تجريده من ألقابه الملكية.
يأتي هذا التوجيه بعد أيام من نشر دفعة جديدة من ملفات إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية، كشفت هبوط طائرته الخاصة في قواعد عسكرية بريطانية على الأقل، من بينها قاعدة RAF Marham في نورفولك عام 2000، قبل زيارة إبستين لقصر ساند رينغهام مع الأمير أندرو.
كما طالب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون الشرطة بفتح تحقيق جنائي للتحقق مما إذا كان الأمير أندرو خلال فترة عمله مبعوثاً تجارياً للمملكة المتحدة قد سهّل استخدام طائرات ممولة من أموال دافعي الضرائب وقواعد عسكرية للقاء إبستين، حتى بعد إدانة الأخير عام 2008 في فلوريدا بتهم جنسية.
ويأتي الإجراء في وقت يواجه فيه أندرو تحقيقات مستمرة من الشرطة البريطانية بشبهة «سوء السلوك في منصب عام»، بعد اعتقاله أخيرا والإفراج عنه بكفالة على خلفية رسائل ووثائق سرية أرسلها إلى إبستين.
In a new development that reignites the Jeffrey Epstein scandal within British circles, Defense Minister John Healey has ordered investigations into reports that Prince Andrew used British military air bases during his meetings with convicted sex offender Jeffrey Epstein.
The British Defense Minister has commissioned an urgent and comprehensive review of all military records related to the late billionaire Jeffrey Epstein's trips to the United Kingdom over the past two decades.
According to the British Ministry of Defense, Healey has asked his staff to "make every effort" and "leave no stone unturned" to find any records, documents, or emails that prove Epstein's private plane, famously known as the "Lolita Express," landed at Royal Air Force bases within Britain.
The investigation aims to uncover whether Epstein, who was previously convicted of sex trafficking minors and running a prostitution network, used these sensitive military bases to transport women and girls to the United Kingdom, or to facilitate his controversial meetings with prominent figures, including Prince Andrew, who is now known as Andrew Mountbatten-Windsor after being stripped of his royal titles.
This directive comes days after a new batch of Epstein files was released by the U.S. Department of Justice, revealing that his private plane landed at British military bases at least once, including RAF Marham in Norfolk in 2000, prior to Epstein's visit to Sandringham Estate with Prince Andrew.
Former British Prime Minister Gordon Brown has also called for the police to open a criminal investigation to determine whether Prince Andrew, during his time as a trade envoy for the United Kingdom, facilitated the use of taxpayer-funded planes and military bases to meet Epstein, even after the latter's conviction in Florida in 2008 on sexual charges.
This action comes at a time when Andrew is facing ongoing investigations from the British police over allegations of "misconduct in public office," following his recent arrest and release on bail concerning messages and confidential documents he sent to Epstein.