تحوّل مقهى هادئ في شمال كازاخستان إلى مسرح كارثة، بعدما دوّى انفجار عنيف أعقبه حريق هائل، أسفر عن سقوط 30 ضحية بين قتيل وجريح، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وبحسب هيئة الطوارئ، فإن الانفجار نجم عن اشتعال خليط من الهواء والغاز داخل مقهى مكوّن من طابق واحد، ملحق بمبنى سكني من خمسة طوابق في منطقة بوراباي، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم ألحق أضرارًا مادية جسيمة بالموقع.

وأكدت السلطات سقوط:

7 قتلى

23 مصابًا بجروح متفاوتة.

فيما سارعت فرق الإسعاف إلى نقل المصابين للمستشفيات القريبة، وسط حالة استنفار واسعة.

فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان فور وقوع الانفجار، وعملت على:

انتشال الجثامين

إخماد النيران

تمشيط الموقع بحثًا عن مفقودين

كما تم إجلاء أكثر من 10 أشخاص من المبنى السكني المجاور كإجراء احترازي.

ولا تزال الطواقم المختصة تواصل إزالة الركام والبحث تحت الأنقاض، بينما فُتح تحقيق موسع لكشف ملابسات تسرب الغاز الذي أدى إلى هذه المأساة.

وأعادت هذه الكارثة الجدل حول مخاطر تسربات الغاز في المنشآت الملحقة بالمباني السكنية، وسط تساؤلات عن إجراءات السلامة والرقابة.