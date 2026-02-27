اندلع حريق مروع، الخميس، في مصنع متخصص بإنتاج المواد الكاشطة المستخدمة في أدوات الصنفرة والجلخ، داخل المنطقة الصناعية بمدينة آبادان، الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

ألسنة اللهب تتصاعد

وأفادت تقارير إعلامية محلية وشهود عيان بأن ألسنة اللهب تصاعدت بسرعة، مصحوبة بأعمدة كثيفة جدًا من الدخان الأسود الكثيف الذي غطى أجزاء واسعة من سماء المدينة، وشوهد بوضوح من مناطق متفرقة داخل آبادان، ووصل تأثيره البصري إلى مدينة خرمشهر المجاورة التي تبعد نحو 15-20 كيلومترًا، ما أثار حالة من القلق والذعر بين السكان المحليين.

مواد قابلة للاشتعال

وهرعت على الفور فرق الإطفاء والدفاع المدني بأعداد كبيرة إلى موقع الحادثة، وسط جهود مكثفة لاحتواء النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت الصناعية المجاورة، في ظل وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار داخل المصنع وفي المنطقة الصناعية بشكل عام.

تُعد محافظة خوزستان من أبرز المناطق الصناعية في إيران، حيث تتركز بها صناعات البتروكيماويات والنفط والصناعات الثقيلة، إلى جانب مصانع إنتاج المواد الكاشطة الصناعية مثل أكسيد الألومنيوم وكربيد السيليكون، وهي مواد أساسية تدخل في تصنيع أقراص وأحزمة الصنفرة، عجلات الجلخ، وأدوات القطع والتلميع الصناعية.

حرائق متكررة

وتشتهر المنطقة الصناعية في آبادان بتنوع منشآتها، لكنها شهدت خلال السنوات الماضية عدة حوادث حرائق في مصانع ومنشآت نفطية وبتروكيماوية، غالبًا ما ترتبط بظروف السلامة أو الحرارة الشديدة التي تسود المنطقة صيفًا.

ولم يتم حتى الآن الكشف رسميًا عن أسباب الحريق أو حجم الخسائر البشرية والمادية، وتتواصل عمليات الإطفاء والتبريد في الموقع وسط مخاوف من تسرب مواد كيميائية قد تؤثر على جودة الهواء في المناطق السكنية القريبة.