أعلنت هيئة الطيران المدني الهندية (الاثنين)، أن طائرة إسعاف تحطمت في ولاية جاركاند، وعلى متنها 7 أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة من طراز «بيتشكرافت سي 90» وتشغلها شركة ريد بيرد إيرويز، أقلعت من رانشي في الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش، وطلب الطاقم الانحراف عن مسار الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن يُفقد الاتصال بها وتختفي عن شاشات الرادار.

ويجري حالياً البحث والإنقاذ في موقع الحادث، كما تم إرسال فريق تحقيق رسمي لمعرفة ملابساته.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية وفاة شخص واحد على الأقل، بينما كان من بين الركاب المريض سانجاي كومار (41 عاماً) المصاب بحروق بنسبة 63%، إلى جانب الدكتور فيكاس كومار غوبتا والمسعف ساشين كومار ميشرا ومساعديهما أرتشانا ديفي ودهورو كومار، وفريق الطيارين فيفيك فيكاس بهاغات وسافراجيب سينغ.

وقال مدير مطار رانشي، فينود كومار، إن سوء الأحوال الجوية قد يكون عاملاً في الحادث، بينما شدد على أن التحقيق الرسمي سيحدد السبب النهائي.

ويعد هذا الحادث ثالث تحطم جوي مدني مميت في الهند منذ يونيو، بعد تحطم طائرة بوينغ دريملاينر للخطوط الجوية الهندية، وما يزال التقرير النهائي عن الحادث السابق قيد الانتظار.