في تطور جديد لأزمة حلقة الفنانة المصرية أسماء جلال مع برنامج رامز جلال، كشفت نهاد أبو القمصان محامية أسماء جلال، تفاصيل مقاضاتها لبرنامج رامز ليفيل الوحش.

مطالبات بحذف حلقة أسماء جلال

وطالبت أبو القمصان في تصريحات تليفزيونية، رامز جلال بالاعتذار لأسماء جلال بشكل واضح، فضلًا عن حذف الحلقة من جميع المنصات الرقمية والقنوات.

وقالت المحامية نهاد أبو القمصان: «أسماء جلال من البداية كانت رافضة الظهور في البرنامج بسبب ما حدث العام الماضي، إلا أنها وافقت بعد أن وعدها فريق الإعداد بأنه لن يحدث شيء بخلاف الاتفاق، لكنها فوجئت بالمحتوى الذي تم بثه».

صدمة أسماء جلال

وأشارت إلى أن جلال، حاولت إيقاف الحلقة أكثر من مرة، لكن بعد انتهاء التصوير وعدوها بحذف بعض الأجزاء، لكنها تفاجأت بظهورها في الحلقة بشكل كامل، مع أوصاف وزوايا تصوير مرفوضة بالنسبة لها ولم توافق عليها، ما سبب لها صدمة استمرت ليوم كامل.

وكانت الفنانة أسماء جلال أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما ورد في حلقتها ضمن برنامج المقالب «رامز ليفل الوحش» بعد تعليقاته التي اعتبرتها تنمراً وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الكرامة.

تنمر وإيحاءات

وقالت محامية الفنانة نهاد أبو القمصان: «تابعت الفنانة أسماء جلال وممثلها القانوني ما عُرض في حلقتها بأحد برامج الترفيه وما أعقبها من تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي»، وأكدت في بيان أصدرته أن أسماء شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة، ولم يُعرض عليها أو تُخطر مسبقاً بأي محتوى يتضمن التعليق الصوتي (المقدمة)، الذي أُضيف في مرحلة المونتاج، والذي تضمن «عبارات وتنمراً وإيحاءات جسدية وشخصية تمس الاعتبار والكرامة ولا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفني بصلة».

وأوضحت أن ما ورد في المقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج «يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية»، خصوصاً إذا تعلق بجسد الإنسان أو صفات شخصية لا شأن لها بالمحتوى الترفيهي.

وأضافت: «المشاركة في عمل فني أو ترفيهي لا تعني قبول التعرض للإهانة أو تحويل الشخص إلى مادة للسخرية على مستوى شخصي».

مراجعة المخالفة

وأعلن المكتب بدء مراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع احتفاظ الفنانة بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص شارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمراً أو إيحاءات غير مقبولة بحقها.

وأرجعت أسماء صمتها الأولي إلى «تقديرها لروح الشهر الكريم»، لكنها شددت على أن «الكرامة الإنسانية تظل خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي».

واختتم البيان بالشكر لكل من عبر عن الدعم والتفهم، مع التأكيد على أملها في أن «تظل المساحة الفنية قائمة على الاحترام المتبادل لا على حساب مشاعر أو جسد أي إنسان».

برنامج «رامز ليفل الوحش»

وبرنامج «رامز ليفل الوحش» هو النسخة الجديدة لبرامج المقالب الرمضانية التي يقدمها الفنان رامز جلال، ويعرض خلال رمضان 2026 على قنوات MBC مصر ومنصات أخرى.

ويعتمد البرنامج على مقالب مرعبة ومفاجآت قاسية، وغالباً ما يثير جدلاً بسبب حدة المقالب والتعليقات الساخرة أو «التنمرية» في المقدمات والمونتاج.

واستضاف البرنامج في أولى حلقات الموسم يوم 1 رمضان الفنانة أسماء جلال التي قدمها بمقدمة صوتية ساخرة تضمنت تعليقات لاذعة على ملامحها، وملابسها، وإيحاءات جسدية وشخصية اعتبرتها مسيئة وتنمرية.