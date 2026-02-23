أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم، اكتشاف مجموعة من المقابر الصخرية التي تعود إلى عصر الدولة القديمة (2181 - 2686) قبل الميلاد، في منطقة «قبة الهواء» بمحافظة أسوان جنوبي مصر.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الكشف، الذي يعود لبعثة أثرية مصرية، تضمن آبارا وغرفا للدفن، لافتة إلى أن المقابر المكتشفة أعيد استخدامها خلال عصر الانتقال الأول والدولة الوسطى، الأمر الذي يشير إلى أهمية الموقع عبر العصور المختلفة.

وأشار البيان إلى أنه تم الكشف عن غرفتي دفن بهما نحو 160 من الأواني الفخارية متنوعة الأحجام والأشكال من عصر الدولة القديمة، أغلبها في حالة جيدة من الحفظ وعليها كتابات باللغة الهيراطيقية، حيث تشير الدراسات الأولية إلى أنها كانت تستخدم لتخزين السوائل والحبوب.

كما عثر أيضا في الفناء الخارجي للمقابر على مجموعة من الحلي تشمل مرايا من البرونز ومكاحل من الألبستر، إلى جانب عقود من الخرز بمختلف الألوان والأشكال، والتمائم المتنوعة التي تعود إلى عصر الدولة الوسطى.

يشار إلى أن موقع قبة الهواء في أسوان يحتوي على مجموعة من المقابر التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة منذ بداية الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني.