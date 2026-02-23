طور باحثون يابانيون نظاما يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان عنق الرحم بدقة عالية من خلال تحليل الصور ثلاثية الأبعاد للخلايا التي يتم جمعها أثناء الفحوصات التقليدية.

وأكد الباحثون، أن النظام يلتقط أولا صورا ثنائية الأبعاد لمجموعة من الخلايا تصل إلى مليون خلية بدقة عالية تصل إلى جزء من ألف من المليمتر، كما يسهم ذات النظام في إنشاء تجسيدات رقمية ثلاثية الأبعاد لعينات الخلايا.

وأشار الباحثون إلى أنه بعد ذلك تخضع كل خلية في الصور ثلاثية الأبعاد لتحليل مفصل بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي، وأن هذا النموذج لا يستغرق سوى بضع دقائق لتحديد الخلايا السرطانية والخلايا ما قبل السرطانية.

وأظهرت نتائج التحليل المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي نفس دقة الاختبارات التي يجريها المتخصصون البشر، أوأكثر دقة في بعض الحالات.

وذكر الباحثون أن النظام يستطيع إكمال العملية برمتها تلقائيا، بدءا من التقاط صور ثنائية الأبعاد لعينات الخلايا، وصولا إلى الحصول على نتائج التحليل.

وأكد تشيبا توموهيرو، أحد الباحثين في قسم علم الخلايا بمستشفى معهد السرطان التابع للمؤسسة اليابانية لأبحاث السرطان، أن هذا النظام يساعد خبراء الفحص في التشخيص السريع، معربا عن أمله في أن يؤدي الكشف المبكر عن السرطانات، إلى مستويات لائقة من الرعاية الطبية.

يشار إلى أن الفحوصات التقليدية للكشف عن سرطان عنق الرحم تتطلب فحصا مجهريا من قبل أخصائيين بشر، ويتم إجراء نحو 10 ملايين فحص من هذا النوع سنويا في اليابان وحدها، ما يؤدي إلى نقص في الكوادر الطبية.