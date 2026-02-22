يكشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» أن التحوّلات الرقمية المتسارعة وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيدان تشكيل الاقتصاد الثقافي العالمي، مع توقعات بانخفاض ملموس في إيرادات المبدعين خلال السنوات القليلة القادمة، في وقت تتسع فيه الفجوات بين الدول في فرص الإنتاج الثقافي والوصول إلى الأسواق، وفق ما ورد في التقرير المنشور على موقع المنظمة الرسمي.

ويشير التقرير إلى أن إيرادات المبدعين في قطاع الموسيقى قد تتراجع عالميًا بنسبة تصل إلى 24% بحلول عام 2028، مقابل انخفاض متوقع يبلغ 21% في الفنون السمعية البصرية، نتيجة التوسع في استخدام المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي وتغيّر أنماط الاستهلاك الرقمي، وهو ما يعكس تحوّلًا اقتصاديًا عميقًا يفرض تحديات جديدة على حماية حقوق الملكية الفكرية واستدامة الدخل الإبداعي.

وفي المقابل، يوضح التقرير أن الإيرادات الرقمية أصبحت تمثل نحو 35% من دخل المبدعين حاليًا مقارنة بـ17% في عام 2018، بما يؤكد تسارع التحوّل نحو المنصات الرقمية رغم ما يصاحبه من تذبذب في العوائد وارتفاع مخاطر الاستخدام غير المشروع للمحتوى. كما بلغت قيمة التجارة العالمية في السلع الثقافية نحو 254 مليار دولار في عام 2023، بينما لا تتجاوز حصة البلدان النامية 20% من تجارة الخدمات الثقافية، ما يكشف استمرار الفجوة الرقمية والتجارية على المستوى الدولي.