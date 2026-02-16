تعرضت منصة X اليوم (الإثنين) لعطل فني واسع النطاق تسبب في صعوبة وصول آلاف المستخدمين إلى حساباتهم أو تصفح المحتوى عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، ما أثار موجة شكاوى واسعة في عدة دول بينها الولايات المتحدة ومصر.

ذروة البلاغات

وبحسب بيانات موقع DownDetector المتخصص في رصد الأعطال التقنية، تجاوزت البلاغات في الولايات المتحدة 40 ألف شكوى خلال ذروة الانقطاع، معظمها يتعلق بتوقف الخط الزمني، وصعوبات تسجيل الدخول، وعدم تحميل المنشورات.

كما سُجلت آلاف البلاغات في بريطانيا ودول أخرى، فيما رُصدت في مصر نحو 244 شكوى من مستخدمين واجهوا بطئًا شديدًا أو توقفًا كاملًا للخدمة لفترات متقطعة.

ساعة من الفوضى

وبدأ الخلل نحو الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستمر أكثر من ساعة، قبل أن تبدأ الخدمة في التعافي تدريجيًا، لتعود بشكل شبه طبيعي بحلول منتصف النهار بتوقيت مصر، مع استمرار بعض الشكاوى المحدودة.

بلا تفسير رسمي

ولم تصدر الشركة، المملوكة لرجل الأعمال إليون ماسك، أي بيان رسمي يوضح سبب العطل، سواء كان نتيجة خلل تقني داخلي أو هجوم إلكتروني محتمل.

أعطال متكررة

ومنذ استحواذ ماسك على المنصة وإعادة تسميتها، شهدت الخدمة أعطالًا متكررة خلال الأعوام الماضية، غالبًا بالتزامن مع تحديثات تقنية أو تغييرات في البنية التحتية، ما يثير تساؤلات مستمرة حول استقرار المنصة مقارنة بمنافسين جدد مثل Threads وBluesky، اللتين شهدتا نموًا ملحوظًا في أعداد المستخدمين خلال الفترة الأخيرة.