أعلن الفنان المصري سامح حسين بدء التحضيرات للموسم الثاني من برنامج قطايف، المقرر عرضه خلال شهر رمضان، بعد النجاح اللافت الذي حققه الموسم الأول وحصد إشادات جماهيرية واسعة خلال العام الماضي.

محتوى أكثر ابتكاراً

ويعمل فريق البرنامج حالياً على تطوير المحتوى مع الحفاظ على الروح الأساسية التي ميزت الموسم الأول، عبر تقديم أفكار جديدة وقريبة من الجمهور، تسعى لزيادة تأثير البرنامج وجاذبيته، خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة بين برامج رمضان.

رسالة للجمهور

ووجّه سامح حسين رسالة شكر لجمهوره، مؤكداً أن دعم المشاهدين كان الدافع الأساسي لاستمرار البرنامج، مشيراً إلى أن النجاح الحقيقي جاء من تفاعل الجمهور مع الرسائل الإنسانية والاجتماعية التي قدمها العمل.

نجاح الموسم الأول

وحقق البرنامج خلال رمضان الماضي حضوراً قوياً بين مختلف الفئات العمرية، إذ قدم موضوعات تمس الحياة اليومية للمشاهدين، في قالب بسيط يجمع بين الترفيه والرسائل الاجتماعية الخفيفة، ما ساهم في اتساع قاعدة متابعيه.

آخر أعماله السينمائية

وعلى صعيد السينما، عُرض أخيراً للفنان سامح حسين فيلم «استنساخ»، بمشاركة عدد من الفنانين، بينهم هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، والعمل من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

ومع انطلاق التحضيرات مبكراً، يترقب الجمهور موسماً جديداً من «قطايف» يحمل مفاجآت وأفكاراً مختلفة تعزز نجاح التجربة.