في مفاجأة قد تعيد كتابة فصول من تاريخ الإنسانية، عثر علماء آثار على أقدم قطع ملابس مخيطة معروفة حتى الآن داخل كهوف بولاية Oregon الأمريكية، تعود إلى نحو 12 ألف عام، أي إلى نهاية العصر الجليدي الأخير.

الدراسة التي قادها عالم الآثار Richard Rosencrans من University of Nevada كشفت جلود حيوانات مخيطة بإتقان، وأليافاً نباتية ملتوية، وإبراً عظمية دقيقة، ما يدل على مهارات متقدمة لسكان أمريكا الشمالية قبل آلاف السنين من ازدهار الحضارات في عصر الهولوسين.

الاكتشافات الأبرز جاءت من Cougar Mountain Cave، إذ عُثر على أقدم جلد حيوان مخيط معروف حتى الآن، إلى جانب أدوات خياطة بدائية متقنة. كما كشفت Paisley Caves وConley Caves وملجأ Tule Lake Rock Shelter حبالاً مضفّرة، وسلال، ومصائد خشبية، وإبراً عظمية دقيقة الثقوب، تؤكد براعة غير متوقعة في الحِرف اليدوية.

وتم توثيق 55 قطعة أثرية مصنوعة يدوياً من 15 نوعاً من النباتات والحيوانات، من بينها قطعة جلد أيل مخيطة بخيوط من ألياف نباتية وشعر حيواني، يُرجّح أنها كانت جزءاً من معطف أو حذاء أو حقيبة ضيقة — لتصبح أقدم مثال معروف على الجلد المخيط في التاريخ البشري.

اللافت أن بعض هذه القطع اكتُشف لأول مرة عام 1958 على يد عالم آثار هاوٍ يُدعى John Cawley، قبل أن تُحفظ مجموعته في Favell Museum. وأعادت الدراسة الحديثة فحصها باستخدام تقنيات متطورة مثل التأريخ بالكربون المشع، لتؤكد أن سكان العصر الجليدي لم يكونوا مجرد صيادين وجامعي ثمار، بل حرفيين مهرة امتلكوا تقنيات معقدة في صناعة الملابس والأدوات.

اكتشاف قد يقلب الصورة النمطية عن إنسان ما قبل التاريخ، ويثبت أن الإبداع البشري أقدم بكثير مما كنا نعتقد.