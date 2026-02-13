في حادثة غريبة أشبه بأحداث أفلام الإثارة، استعادت الشرطة في جنوب إيطاليا صندوقاً يحتوي على 20 سبيكة من الذهب بعد أن ألقاه أحد السكان عن طريق الخطأ مع نفايات منزله.

وذكرت الشرطة في بيانها أن الرجل، الذي لم يُكشف عن هويته، توجه إلى مركز قوات الأمن في بورتو تشيزاريو قرب مدينة ليتشي للإبلاغ عن اختفاء الصندوق، الذي يقدر قيمته بنحو 142 ألف دولار.

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، اكتشف المحققون أن الرجل ألقى بالصندوق في سلة مهملات عامة في منتجع ساحلي، ليُرسل لاحقاً مع نفايات المنشأة المحلية.

وتمت عملية البحث الدقيقة في منشأة فرز النفايات، حيث تم العثور على الصندوق متضرراً لكنه لا يزال يحتوي على جميع السبائك الذهبية، ليتم إعادتها لاحقاً إلى مالكها الشرعي.

الحادثة أثارت دهشة رواد وسائل التواصل الاجتماعي، واعتُبرت مثالاً على المواقف الغريبة التي يمكن أن تتحول إلى كابوس أو معجزة في لحظة واحدة.