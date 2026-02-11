مصر: معاينة مقبرة وقرارات عاجلة.. النيابة الإدارية تدخل على خط سرقة آثار سقارة

أجرت النيابة الإدارية في مصر، اليوم (الأربعاء)، معاينة ميدانية شاملة لمقبرة «خنتي-كا» الأثرية بمنطقة آثار سقارة جنوب الجيزة، تنفيذًا لتحقيقات مستمرة في واقعة اختفاء لوحة أثرية حجرية نادرة من داخل المقبرة، والتي أثارت جدلاً واسعًا بعد تداول أنباء عن سرقتها.

وبحسب بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، أشرف على المعاينة المستشار وائل عزت التوني، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد حامد وكيل المكتب الفني بالنيابة الإدارية، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

معاينة النيابة الإدارية

وركزت المعاينة على فحص الموقع، جرد المحتويات، والتحقق من الإجراءات الأمنية والحماية للآثار المخزنة داخل المقبرة، التي كانت مغلقة تمامًا وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينات القرن الماضي، ولم تُفتح منذ عام 2019.

تفاصيل الواقعة

وتعود اللوحة المختفية إلى عصر الدولة القديمة (الأسرة الخامسة تقريبًا)، مصنوعة من الحجر الجيري، ومنقوش عليها 3 فصول، وتقدر مساحتها بحوالى 40 × 60 سم، واكتُشفت اللوحة ضمن محتويات المقبرة منذ عقود، وكانت محفوظة داخلها كجزء من المخزون الأثري.

وفور الإبلاغ عن الاختفاء في أكتوبر 2025، شكل المجلس الأعلى للآثار لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي المشرف على منطقة آثار سقارة لجرد المحتويات، ثم أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة ثم إلى النيابة الإدارية للتحقيق في الإجراءات الإدارية والمسؤوليات.

3 قرارت عاجلة

وعقب انتهاء معاينة اليوم (الأربعاء)، أصدرت النيابة الإدارية 3 قرارات عاجلة في سياق التحقيق، تمثلت في متابعة صدور كافة التقارير الفنية المتعلقة بالواقعة من الجهات المختصة، مراجعة منظومة الحراسة والتأمين للمواقع الأثرية المغلقة والمخازن، تكثيف منظومة التوثيق والتسجيل الرقمي لجميع الآثار المصرية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

سرقة سوار فرعوني من المتحف المصري

وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر قليلة من سرقة سوار أثري فرعوني من المتحف المصري، مما أثار مخاوف حول أمن الآثار المصرية، فيما تُعتبر مقبرة «خنتي-كا» خاصة بمسؤول من عصر الدولة القديمة، وتُعد جزءًا من المنطقة الأثرية الغنية في سقارة، التي تضم هرم زوسر وآلاف المقابر والآثار.