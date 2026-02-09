شهدت بلدة تيفو في مقاطعة سيتشوان الصينية حادثة غير معتادة، بعدما تسبب مزارع في انقطاع التيار الكهربائي عن القرية بأكملها لأكثر من عشر ساعات، إثر محاولة غير موفقة لنقل خنزير حي باستخدام طائرة مسيّرة عبر منطقة جبلية وعرة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة Economic Times، لجأ المزارع إلى استخدام الدرون لنقل خنزير مخصص لاحتفالات رأس السنة من قمة الجبل إلى أسفله قبل موعد الذبح، آملاً إنجاز العملية قبل شروق الشمس، إلا أن ضعف الرؤية الليلية أدى إلى اصطدام الحبل المعلّق بالدرون بخطوط كهرباء ذات جهد عالٍ، ما أسفر عن تعليق الدرون والخنزير في الهواء وحدوث تماس كهربائي تسبب في انقطاع الكهرباء عن القرية.

وحاول المزارع معالجة الموقف بمفرده دون إبلاغ الجهات المختصة فوراً، الأمر الذي فاقم المشكلة وأدى إلى تأخير أعمال الإصلاح. وعقب إخطار قسم الكهرباء، استغرق فريق مكوّن من 12 فنياً نحو عشر ساعات لإزالة العوائق وإصلاح الخطوط المتضررة، بكلفة قُدّرت بنحو 10 آلاف يوان صيني.

وأفادت الشرطة المحلية بأن المزارع قد يواجه اتهامات بتشغيل طائرة مسيّرة في منطقة محظورة، ما قد يعرّضه لغرامات مالية أو إلزامه بتحمل تكاليف الإصلاح في حال ثبوت مخالفته للقوانين المعمول بها.

ويأتي هذا الحادث في وقت جددت فيه وزارة الأمن العام الصينية تحذيراتها من تزايد الاستخدام غير المصرح به للطائرات المسيّرة، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة التي تشكلها على سلامة الطيران والأمن العام، خصوصا مع تسجيل حالات تحليق قرب مسارات الطائرات التجارية وإجراء تعديلات غير قانونية على بعض الأجهزة لتجاوز الارتفاعات المسموح بها.