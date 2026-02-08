في واقعة طريفة ودرامية في الوقت نفسه، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف لغز سرقة مليون و100 ألف جنيه من منزل مقاول بمنطقة المقطم، لتتكشف المفاجأة أن الأموال لم تغادر المنزل أصلاً، بل كانت مخبأة بعناية داخل «فرن البوتاجاز» من قبل زوجة الضحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة المقطم بلاغاً من المقاول يفيد باكتشافه اختفاء المبلغ المالي من منزله، دون وجود أي آثار اقتحام أو كسر في الشقة، ما أثار الشكوك حول المحيطين بالمال.

وبعد تفتيش دقيق لمطبخ المنزل، اكتشفت القوة الأمنية أن الأموال مخبأة داخل «فرن البوتاجاز»، وهو ما أكد أن السرقة لم تكن خارجية، بل داخلية.

وكشفت التحريات أن زوجة المقاول، البالغة من العمر 42 عاماً، هي من دبرت الواقعة وأخفَت المبلغ، مبررة فعلتها بأنها علمت بنية زوجها استخدام المال للعودة إلى طليقته السابقة، فقررت التدخل واحتجاز المبلغ لعرقلة هذا القرار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيدة، بينما أثارت الواقعة موجة من الدهشة والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ما حدث بأنه «دراما مصرية بامتياز»، تجمع بين الحب والغيرة والمال.