أعلنت شركة دانون سحب دفعات إضافية من منتجات Aptamil وCow & Gate لحليب الأطفال، في ظل تصاعد القلق بعد إصابة عشرات الرضع بأعراض مرضية يُشتبه في ارتباطها بتسمم ناتج عن مادة سامة، أدت إلى نقل بعضهم إلى المستشفى.

وجاء هذا الإجراء بعد يوم واحد من كشف مسؤولي الصحة أن 36 رضيعاً في مختلف أنحاء المملكة المتحدة ظهرت عليهم أعراض تتوافق مع التعرض لسم السيريولايد (Cereulide)، عقب استهلاك حليب أطفال ملوث.

أعراض تسمم الرضع

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إنها تلقت 24 بلاغاً في إنجلترا، و7 في اسكتلندا، و3 في ويلز، وحالة واحدة في أيرلندا الشمالية، إضافة إلى حالة في أقاليم التاج البريطاني، وشملت الأعراض المسجلة الغثيان والتقيؤ وآلام البطن، فيما احتاج عدد من الأطفال إلى العلاج في المستشفى.

سحب منتجات حليب أطفال

وفي استجابة سريعة، أصدرت هيئة معايير الغذاء البريطانية تحذيراً عاجلاً دعت فيه الآباء ومقدمي الرعاية إلى التحقق فوراً من أرقام التشغيل (Batch Numbers) والتوقف عن استخدام أي منتجات متأثرة.

ويشمل السحب الحالي دفعات محددة من حليب الأطفال والحليب اللاحق من علامتي Aptamil وCow & Gate، إضافة إلى المنتجات التي سبق أن أعلنت دانون سحبها في وقت سابق، وأوضحت الهيئة أن التفاصيل الكاملة متاحة في إشعارات سحب المنتجات الرسمية الصادرة عنها.

ويأتي هذا التطور بعد عمليات سحب مماثلة نفذتها شركة نستله لعدد من منتجات SMA لحليب الأطفال، بسبب المشكلة ذاتها المتعلقة بالتلوث.

وأكدت السلطات أن جميع الدفعات الأخرى من منتجات Aptamil وCow & Gate وSMA غير المدرجة ضمن إشعارات السحب آمنة للاستخدام، كما أفادت دانون ونستله بأنهما توقفتا عن استخدام المكونات الواردة من المورد المتأثر، وأن المنتجات المتاحة حالياً في الأسواق لا تحتوي على المكوّن الملوث.

ولا تزال متاجر كبرى مثل Tesco وCo-op توفر منتجات بديلة غير متأثرة، ما يعني أن الإمدادات لا تزال متاحة للأسر، إلا أن المسؤولين حذروا من أن الخطر الأكبر يكمن في وجود المنتجات المتأثرة بالفعل داخل المنازل.

دعوات عاجلة

وقالت كايتي بيتيـفر، الرئيسة التنفيذية لهيئة معايير الغذاء: «يرجى التحقق مما إذا كان لديكم حليب أطفال من Aptamil أو Cow & Gate أو SMA في المنزل، من غير المرجح أن تكون الدفعات المتأثرة موجودة على رفوف المتاجر، لكنها قد تكون في خزائنكم».

وأضافت: «في حال امتلاك دفعة متأثرة، لا تستخدموها. يمكن إعادتها إلى المتجر واستبدالها بمنتج غير متأثر، وإذا كان الحليب موصوفاً طبياً، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تغييره».

مصدر تلوث السيريولايد

وأشارت إلى أن خطر الضرر على الأطفال نتيجة تلوث السيريولايد بهذه المستويات منخفض، لكنه قد يسبب التقيؤ والإسهال، داعية أولياء الأمور إلى التواصل مع الطبيب عند القلق بشأن أي أعراض.

وأوضحت الجهات الصحية أن مصدر التلوث في منتجات دانون ونستله يعود إلى مورد خارجي مشترك في الصين، إذ يُعتقد أن السم ناتج عن زيت حمض الأراكيدونيك (ARA)، وهو حمض دهني من نوع أوميغا-6 يوجد طبيعياً في حليب الأم، ويُضاف اختيارياً إلى حليب الأطفال الصناعي.

ويُنتج زيت ARA عبر التخمير الميكروبي، وهي عملية تعتمد على تنمية بكتيريا معينة، ما قد يؤدي – في حال ضعف الرقابة – إلى تكاثر بكتيريا ضارة تنتج سموماً خطيرة مثل السيريولايد.

سم مقاوم للحرارة

ويُعرف هذا السم بكونه مقاوماً للحرارة بدرجة عالية، ما يعني أن غلي الماء أو تحضير الحليب لا يقضي عليه، كما يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الطاقة، ويرتبط عادة بحالات التسمم الغذائي الناتجة عن الأرز أو المعكرونة أو منتجات الألبان الملوثة.

وأكد المسؤولون الصحيون أنهم يواصلون التحقيق في مصدر التلوث ويراقبون ظهور أي حالات جديدة.