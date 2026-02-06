شهد أحد الملاعب التركية حادثة مأساوية خلال مباراة في بطولة كأس تركيا، بعدما لقي مشجع شاب مصرعه إثر سقوطه المفاجئ من مدرجات ملعب فريق كوجايلي سبور، في واقعة وثّقتها كاميرات المراقبة وأثارت صدمة واسعة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة لحظة سقوط الشاب، البالغ من العمر نحو 20 عامًا، من ارتفاع يُقدَّر بنحو 10 أمتار، ليسقط أرضًا أمام أعين عناصر الأمن داخل الملعب، وسط ذهول الحاضرين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وقعت الحادثة عند الدقيقة 38 من الشوط الأول للمباراة التي جمعت كوجايلي سبور وبيشكتاش، حيث سارعت فرق الإسعاف لمحاولة إنعاش المشجع بعد توقف قلبه أكثر من مرة، قبل نقله إلى المستشفى وهو على قيد الحياة، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصاباته.

ورغم خطورة الحادثة، استمرت المباراة حتى نهايتها دون إيقاف، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ما فتح باب تساؤلات واسعة حول إجراءات السلامة داخل الملاعب.

وعقب اللقاء، نعى نادي كوجايلي سبور مشجعه الراحل عبر حساباته الرسمية، مقدّمًا التعازي لأسرته، ومؤكدًا أن ذكراه ستبقى حاضرة بين جماهير النادي.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة مشابهة شهدها الملعب نفسه العام الماضي، حين سقط مشجع يبلغ من العمر 17 عامًا خلال إحدى المباريات، وأُصيب بجروح خطيرة، ما زاد من حدة الانتقادات حول معايير الأمان في المدرجات.