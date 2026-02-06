خرج قطار شحن عن مساره أمس في ولاية كونيتيكت الأمريكية، مما أدى إلى سقوط عربات محملة بغاز البروبان السائل القابل للاشتعال في المياه، مع احتمال تسرب الغاز منها.

وقال مسؤولون بالولاية وآخرون محليون: «إن الواقعة حدثت الساعة التاسعة صباحًا تقريبًا في مانسفيلد، بالقرب من التقاء بحيرة إيجلفيل بنهر وليامانتيك».

وأكد قائد إدارة الإطفاء في مانسفيلد جون روتش، أن عددًا من عربات القطار الـ41 انفصل وخرج عن مساره، كما سقطت أربع عربات محملة بالبروبان السائل في المياه، بينما سقطت عربتان أخريان محملتان بشحوم غذائية على ضفاف النهر، وتسرب منهما نحو ألفي جالون (7500 لتر) من الدهون الحيوانية.

وحث مسؤولو البلدة السكان على الاحتماء في منازلهم وعدم الخروج في نطاق نصف ميل (0.8 كيلومتر) من موقع الحادث، إذ إن البروبان السائل عديم الرائحة ولن يتم اكتشافه على الفور.