أعلن المعهد الفرنسي لأبحاث استغلال البحار (Ifremer)، نشره أول عوامتين تابعتين لشبكة «آرغو»، وهما أنبوبان طويلان تعلوهما هوائيات، وقادرتان على الغوص حتى عمق 6000 متر لقياس التيارات المحيطية ومتابعة ظاهرة الاحترار المناخي.

وبحسب ما أوضحه المعهد، فإن العوامات القياسية (العوامات المقاسة للملامح العمقية) مبرمجة على دورة مدتها عشرة أيام، تغوص خلالها إلى عمق 6000 متر ثم تعود إلى السطح. وأثناء صعودها، تجمع هذه العوامات بيانات فيزيائية وكيميائية من الأعماق وحتى السطح، قبل أن ترسلها عبر الأقمار الصناعية.

وبامتلاكها 306 روبوتات بحرية تحت الماء بحلول نهاية عام 2025، تعد فرنسا ثاني أكبر مساهم في البرنامج بعد الولايات المتحدة، التي تشغل أكثر من 2300 عوامة، بحسب الموقع الرسمي لشبكة «آرغو».

يذكر أن برنامج «آرغو» أطلق في مطلع سنوات الألفين، ويتكون من نحو 4000 عوامة قياس منتشرة في بحار ومحيطات العالم، تقوم بقياس درجة الحرارة والملوحة ومعايير أخرى بشكل شبه فوري. ويشارك في هذا البرنامج نحو ثلاثين دولة حول العالم.