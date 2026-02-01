أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم (الأحد)، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق العبّارة جنوب البلاد إلى 39 قتيلاً، عقب انتشال ثلاث جثث جديدة خلال عمليات البحث والإنقاذ المتواصلة منذ وقوع الحادث الأسبوع الماضي.

انتشال جثث جديدة

وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني أن فرق الإنقاذ عثرت صباح اليوم على ثلاث جثث قبالة سواحل بلدية لاميتان في جزيرة باسيلان، ما رفع العدد الرسمي للضحايا، فيما لا يزال عدد من الركاب في عداد المفقودين.

تفاصيل الحادث

وكانت العبارة «إم في ليدي ماري جوي» قد غرقت في 25 يناير أثناء رحلتها من مدينة زامبوانجا إلى جزيرة باسيلان، وعلى متنها أكثر من 200 راكب وطاقم، بينما تم إنقاذ ما يزيد على 160 شخصاً حتى الآن.

أسباب أولية

وأرجعت السلطات الحادث مبدئياً إلى سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، مع وجود شبهات حول تجاوز العبارة سعتها المسموح بها، وهو ما يتكرر في بعض خطوط النقل البحري الداخلية بالبلاد.

عمليات البحث مستمرة

وتواصل فرق خفر السواحل والبحرية وفرق الإنقاذ المحلية، بمساندة سكان المناطق المجاورة، عمليات التمشيط في محيط موقع الحادث بحثاً عن المفقودين.

تحقيقات موسعة

وأكد مسؤولون أن التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للكارثة، بما يشمل فحص حالة السفينة وعدد الركاب الفعلي ومدى الالتزام بإجراءات السلامة البحرية.

حوادث متكررة

وتعتمد الفلبين، التي تضم أكثر من 7600 جزيرة، بشكل كبير على النقل البحري، ما يجعل حوادث العبارات تتكرر بين الحين والآخر، رغم تشديد الحكومة إجراءات السلامة خلال السنوات الأخيرة.

كارثة تاريخية

ولا تزال كارثة العبارة «دونا باس» عام 1987، التي أودت بحياة أكثر من 4300 شخص، تُعد من أسوأ الكوارث البحرية في التاريخ، ما يجعل كل حادث جديد يعيد فتح ملف سلامة النقل البحري في البلاد.