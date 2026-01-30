رغم تسجيل حالتين مؤكّدتين لفيروس نيباه القاتل في ولاية البنغال الغربية شرقي الهند، أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشاره خارج الهند لا يزال منخفضاً، وأن الوضع لا يستدعي فرض قيود على السفر أو التجارة.

وقالت المنظمة في بيان رسمي إن التحقيقات الوبائية لم تظهر أي علامات على انتقال الفيروس من شخص لآخر بشكل واسع، مؤكدة أن السلطات الهندية تمتلك الخبرة والقدرة على احتواء التفشيات كما حدث في السابق.

مع ذلك، لم تتأخر دول آسيوية عن اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، إذ أعلنت باكستان قياس حرارة جميع القادمين وإجراء فحوص سريرية دقيقة، مع مراجعة سجل السفر خلال 21 يوماً الماضية، خاصة لمن وصلوا من مناطق عالية الخطورة. كما شددت تايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وهونغ كونغ وإندونيسيا المراقبة الصحية في مطاراتها، مع تركيز خاص على الرحلات القادمة من الهند.

وفي الهند، أشارت وزارة الصحة إلى أنها تتبعت نحو 196 مخالطاً للحالتين، وجميعهم جاءت نتائج فحوصهم سلبية، ولم يظهر على أي منهم أعراض. وأحد المصابين في حالة مستقرة وقريب من الخروج من المستشفى، بينما الآخر يخضع للمراقبة الدقيقة، مؤكدة أنه لا توجد دلائل على تفشٍ واسع للفيروس ولا خطط حالية لفحص إلزامي في المطارات.

ويُعرف فيروس نيباه بأنه من الفيروسات الحيوانية المنشأ، ينتقل أساساً عبر الخفافيش أو من خلال تواصل وثيق وطويل مع المصابين، ويؤدي إلى أعراض حادة تشمل الحمى والتهاب الدماغ، مع معدل وفيات مرتفع، ولا يوجد له لقاح حتى الآن.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، خصوصاً تجنّب استهلاك عصارة نخيل التمر غير المعالجة، كخطوة رئيسية للوقاية.

ومن جانبها، أكدت السلطات الصحية في الصين عدم تسجيل أي إصابات، مشددة على أن تأثير التفشي في الهند محدود، لكنها عززت الاستعدادات والمراقبة في المناطق الحدودية.

وفي الوقت الذي تتخذ فيه دول المنطقة إجراءات وقائية مدروسة، يبقى الهدوء النسبي سائداً، فيما تتابع الجهات الدولية الوضع عن كثب لتأكيد السيطرة عليه، مع دعوات لتجنب الذعر المفرط.