أسدلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس الستار على واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بفرار سجناء إرهابيين، بعد إصدارها أحكامًا بالسجن 60 عامًا بحق الإرهابي أحمد المالكي الملقب بـ«الصومالي»، إلى جانب 4 إرهابيين آخرين، على خلفية تورطهم في عملية سطو مسلح استهدفت فرعًا بنكيًا في منطقة بومهل التابعة لولاية أريانة.

وأظهرت التحقيقات أن المجرمين الخمسة فرّوا عقب تنفيذ عملية السطو على متن سيارة، قبل أن يعمدوا إلى تركها في منطقة نائية ومعزولة، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت لاحقًا من تعقبهم وإيقافهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي مطلع أن المحكمة ثبت لديها تورط المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية السطو باستخدام أسلحة بيضاء، مستغلين فترة هروبهم من السجن المدني بالمرناقية، حيث اقتحموا الفرع البنكي وهددوا الموظفين، قبل الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار تونسي والفرار من المكان.

وتأتي هذه الأحكام الجديدة لتضاف إلى عقوبات سابقة صدرت بحق المتهمين أنفسهم، بعدما كانت الدائرة الجنائية قد قضت بسجنهم 38 عامًا في قضية منفصلة تتعلق بفرارهم من السجن المدني بالمرناقية.