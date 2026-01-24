كشفت دراسة علمية حديثة أن السبب الحقيقي وراء آلام العضلات المصاحبة لاستخدام أدوية خفض الكوليسترول لا يرتبط فقط بتلف الألياف العضلية كما كان يُعتقد، بل بآلية خلوية أعمق تتعلق باضطراب إنتاج الطاقة داخل الميتوكوندريا.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية Nature Communications الطبية، توصل باحثون من جامعة كولورادو الأمريكية إلى أن أدوية «الستاتين» تؤثر على نشاط إنزيمات مسؤولة عن استقلاب الدهون داخل الخلايا العضلية، ما يؤدي إلى خلل في كفاءة إنتاج الـATP، وهو المصدر الرئيسي لطاقة العضلات. وأوضحت النتائج أن هذا الخلل يفسر الشعور بالإجهاد والتشنج والألم حتى عند غياب مؤشرات الالتهاب التقليدية.

وأشار الباحثون إلى أن التجارب المخبرية أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في قدرة الخلايا العضلية على التعافي بعد الجهد البدني لدى مستخدمي الستاتين مقارنة بغيرهم، وهو ما يعزز الفرضية الجديدة حول السبب الوظيفي وليس البنيوي للألم. كما بيّنت الدراسة أن إضافة مكملات «كوإنزيم Q10» قد تساهم في تقليل الأعراض لدى بعض المرضى عبر دعم نشاط الميتوكوندريا.

وأكد أطباء القلب المشاركون في البحث، أن هذه النتائج لا تعني إيقاف العلاج، بل تدعو إلى تعديل الجرعات أو اختيار بدائل دوائية مناسبة وفق التقييم الطبي الفردي، خصوصاً لدى المرضى المعرضين لأعراض جانبية.