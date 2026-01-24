أعلنت شركة ميتا، اليوم، أنها ستعلّق وصول الفتيان في سن المراهقة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية عبر جميع تطبيقاتها في أنحاء العالم، ‍في الوقت الذي تقوم فيه بإنشاء نسخة محدثة منها للمستخدمين في هذا العمر.

وقالت الشركة، في بيان محدث حول حماية القصر، «بدءا من الأسابيع المقبلة، لن يتمكن الفتيان في سن المراهقة من الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتنا حتى تصبح التجربة المحدثة جاهزة»، موضحة أن الإصدار الجديد سيأتي من الأدوات الموجهة للفتيان في هذه المرحلة العمرية مع أدوات الرقابة الأبوية، بمجرد أن يصبح متاحا.

وذكرت أن هذه الضوابط لم يتم إطلاقها بعد، موضحة أن تجارب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمراهقين ستسترشد بنظام تصنيف الأفلام الذي يشار إليه اختصارا (بي جي-13)، حيث تتطلع إلى منع المراهقين من الوصول إلى المحتوى غير اللائق.

وكانت ميتا قد استعرضت في أكتوبر الماضي أدوات التحكم الأبوية التي تسمح ‌للآباء بتعطيل محادثات المراهقين الخاصة مع أدوات الذكاء الاصطناعي، مضيفة بذلك إجراء آخر لجعل منصات ‌التواصل الاجتماعي الخاصة بها ‌آمنة للقصر بعد انتقادات عنيفة وجهت لها بسبب سلوك روبوتات الدردشة.