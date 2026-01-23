اقترب العلماء خطوة كبيرة من إحداث نقلة نوعية في علاج إصابات الركبة والوقاية من التهاب المفاصل، بعد اكتشاف طريقة لتعطيل بروتين رئيسي مرتبط بعملية الشيخوخة، ما قد يفتح الباب أمام علاجات قادرة على تجديد الغضاريف التالفة.

ويُعد التهاب المفاصل من أكثر الأمراض شيوعًا، إذ يسبب آلامًا وتورمًا وتيبسًا في المفاصل، ويؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، من دون وجود علاج نهائي له حتى الآن.

لكن فريقًا بحثيًا من جامعة ستانفورد الأمريكية طوّر دواءً جديدًا أظهر قدرة مذهلة على عكس فقدان الغضروف المرتبط بالتقدم في العمر، إضافة إلى منع تطور التهاب المفاصل في الركبة بعد التعرض للإصابة.

إصابات الغضروف

وغالبًا ما تحدث إصابات الغضروف نتيجة التمزق بسبب الصدمات القوية أثناء ممارسة الرياضة أو حتى عند التواء الركبة بشكل مفاجئ، وبمجرد تلف الغضروف، يفقد الجسم قدرته الطبيعية على إصلاحه، ما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها البعض، وتغيّر شكل المفصل، وظهور الألم والتورم وصعوبة الحركة.

حقن الدواء داخل المفصل المصاب

غير أن الباحثين اكتشفوا أن حقن الدواء مباشرة داخل المفصل المصاب أدى إلى تحفيز تجدد الغضروف، في خطوة قد تمهّد مستقبلًا لعلاجات تغني عن جراحات استبدال المفاصل.

وقالت البروفيسورة هيلين بلاو، أستاذة علم الأحياء الدقيقة والمناعة وقائدة الدراسة: «نقدم هنا طريقة جديدة تمامًا لتجديد الأنسجة لدى البالغين، وتحمل هذه النتائج وعودًا سريرية كبيرة لعلاج التهاب المفاصل الناتج عن التقدم في العمر أو الإصابة.»

وأضافت: «يعاني ملايين الأشخاص من آلام المفاصل وتورمها مع التقدم في السن، وهي فجوة علاجية هائلة لم يتم سدها حتى اليوم».

كيف يعمل الدواء؟

ركزت الدراسة على بروتين يُعرف باسم 15-PGDH، وهو إنزيم طبيعي في الجسم تزداد مستوياته مع التقدم في العمر، ويرتبط بتراجع وظائف الأنسجة.

وأظهرت تجارب على الفئران أن ارتفاع هذا البروتين يؤدي إلى ضعف العضلات وتقلصها، بينما أدى تثبيطه إلى زيادة الكتلة العضلية وتحسن القدرة البدنية، وعلى العكس، فإن تحفيز إنتاجه لدى الفئران الصغيرة تسبب في ضمور العضلات.

وعند تعطيل هذا البروتين، ارتفعت مستويات هرمون ضروري لعمل الخلايا الجذعية العضلية، ما أدى إلى تجدد الغضروف المفصلي الذي يُعد ضروريًا لحركة مفاصل الركبة والورك والكتف والكاحل بسلاسة.

وقام الباحثون بحقن الفئران بمثبط البروتين في منطقة البطن ثم مباشرة في مفصل الركبة، ولاحظوا زيادة سماكة الغضروف الذي كان قد تآكل بفعل التقدم في العمر.

نتائج مبشرة بعد الإصابات

كما أظهرت التجارب نتائج مشابهة لدى فئران تعرضت لإصابات في الركبة تشبه تمزق الرباط الصليبي، وهي إصابات ترفع خطر الإصابة بخشونة الركبة المؤلمة.

واللافت أن الفئران التي تلقت الدواء مرتين أسبوعيًا لمدة 4 أسابيع بعد الإصابة كانت أقل عرضة بكثير للإصابة بالتهاب المفاصل، واستطاعت تحميل وزن أكبر على الساق المصابة، مقارنة بالفئران التي تلقت علاجًا وهميًا وأصيبت بالمرض خلال أسابيع قليلة.

كما لاحظ العلماء عودة الغضروف لدى الفئران المعالجة إلى خصائص أقرب إلى «الغضروف الشاب»، مع انخفاض واضح في مؤشرات الالتهاب.

نتائج أولية على أنسجة بشرية

ولم تتوقف التجارب عند الحيوانات، إذ اختبر الفريق غضاريف مأخوذة من مرضى خضعوا لجراحات استبدال الركبة بسبب التهاب المفاصل، وبعد أسبوع واحد فقط من العلاج، أظهرت الأنسجة البشرية مؤشرات مبكرة على تجدد الغضروف وانخفاض علامات الالتهاب والتدهور.

وقالت الدكتورة نيدي بوتاني، أستاذة جراحة العظام والمشاركة في الدراسة: «الآلية التي اكتشفناها لافتة للغاية وغيّرت فهمنا لكيفية حدوث تجدد الأنسجة.»

وأضافت: «يبدو أن الخلايا الموجودة أصلًا في الغضروف تعيد برمجة نفسها جينيًا، واستهداف هذه الخلايا قد يمنحنا تأثيرًا علاجيًا واسع النطاق».

أمل بتجارب سريرية قريبة

ويأمل الباحثون في إطلاق تجارب سريرية على البشر قريبًا لاختبار فعالية الدواء في تجديد الغضروف.

وتختتم الدكتورة بوتاني قائلة: «نحن متحمسون للغاية لهذا الاختراق المحتمل. تخيلوا إعادة نمو الغضروف الطبيعي وتجنب جراحات استبدال المفاصل بالكامل».