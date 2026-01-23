أُسدل الستار على واحدة من أكثر الحوادث الجوية غموضًا في إندونيسيا، بعدما أعلنت فرق الإنقاذ العثور على جثث جميع من كانوا على متن طائرة استطلاع صغيرة تحطمت فوق تضاريس جبلية وعرة في شرق البلاد، لتتحول رحلة روتينية إلى حادثة مأساوية شغلت الرأي العام.

وأكد أندي سلطان مسؤول وكالة الإنقاذ في سولاويزي الجنوبية أن فرق البحث تمكنت فجر الجمعة من انتشال الجثتين الأخيرتين، مكتملة بذلك حصيلة الضحايا العشرة، في وقت لا تزال فيه عمليات الإجلاء مستمرة وسط ظروف ميدانية صعبة.

الطائرة المنكوبة وهي من طراز ATR 42-500 وتتبع مجموعة إندونيسيا للنقل الجوي، كانت تنفذ مهمة رسمية لصالح وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية، قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل مفاجئ مع مراقبة الحركة الجوية قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالتوقيت المحلي، أثناء تحليقها قرب منطقة ماروس في جزيرة سولاويزي الجنوبية.

وبحسب المعلومات الرسمية، كان على متن الطائرة 7 من أفراد الطاقم و3 موظفين حكوميين، في مهمة استطلاع جوي لمتابعة مصائد الأسماك، قبل أن ينتهي المسار الجوي بشكل مأساوي فوق جبل بولوسارونغ، حيث عُثر على حطام الطائرة متناثرًا في عدة مواقع تبعد نحو 1500 كيلومتر شمال شرق العاصمة جاكرتا.

من جهتها، أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية عبر حساباتها الرسمية العثور على جميع الضحايا، موثقةً لحظات البحث بلقطات أظهرت فرق الإنقاذ وهي تشق طريقها بين المنحدرات والغابات الكثيفة للوصول إلى موقع الحادثة.

وفي تطور لافت، كشفت اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل بدء تحليل بيانات الصندوق الأسود للطائرة، في محاولة لكشف ملابسات التحطم، الذي يُعد أول حادثة مميتة لطائرة من هذا الطراز في إندونيسيا منذ أكثر من عقد.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ملف سلامة الطيران في البلاد، التي شهدت خلال السنوات الماضية حوادث جوية دامية، أبرزها تحطم طائرة ATR 42-300 في بابوا عام 2015، وتحطم طائرة بوينغ 737-500 في بحر جاوة عام 2021، ما يسلط الضوء مجددًا على التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي في الأرخبيل الإندونيسي.