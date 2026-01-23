عثرت القوات المسلحة المغربية على جثامين ثلاثة أشخاص قضوا إثر انهيار ثلجي مفاجئ في جبل توبقال الأعلى، أعلى قمة في شمال إفريقيا.

وأوضحت القوات المسلحة المغربية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن الضحايا وقعوا محاصرين في ممر جبلي بين قرية إمليل وجبل توبقال في إقليم الحوز بضواحي مراكش، على ارتفاع يفوق 4100 متر، وسط ظروف مناخية قاسية وصعوبة الوصول إلى مكان الحادثة.

وكان الضحايا ضمن مجموعة سياحية بصحبة مرشدين، حيث غادروا كوخًا سياحيًا باتجاه قرية إمليل الجبلية على ارتفاع أكثر من 1700 متر. ولم يتمكن الثلاثة من النجاة، بينما عاد باقي أفراد المجموعة سالمين إلى الكوخ.

وأكدت فرق البحث والإنقاذ أنها تمكنت من فتح المسالك المؤدية إلى مكان الحادثة وانتشال جثث المفقودين، رغم التحديات الناتجة عن التقلبات المناخية القاسية والثلوج الكثيفة التي حذرت منها مديرية الأرصاد الجوية مسبقًا، حيث توقعت تساقط ثلوج بسماكة بين 50 و90 سنتيمترًا في عدة أقاليم، بينها الحوز.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على مخاطر النشاطات السياحية في المرتفعات الجبلية، داعية الزوار إلى توخي الحذر والالتزام بتحذيرات الأرصاد، خصوصًا في مناطق تعرف بتساقط كثيف للثلوج.