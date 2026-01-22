تتهيأ الجراحات الدقيقة في طب العيون لدخول عصر جديد مع تطوير نظام روبوتي متقدّم، يهدف إلى رفع دقة التدخلات وتقليل المخاطر، وفق ما نقلته العربية نت عن بيان صادر عن فريق من باحثي جامعة جون هوبكنز الأمريكية ونُشر في دورية Nature Biomedical Engineering.

ويندرج هذا الابتكار ضمن الجيل التالي من الروبوتات الجراحية، إذ يستخدم النظام الجديد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم الدقيق في الحركة لتمكين الجراح من أداء إجراءات حساسة للغاية على شبكية العين والقرنية بمستوى دقة يفوق قدرات اليد البشرية. وقد أثبتت التجارب الأولية، أن النظام قادر على تنفيذ قطع دقيق للغاية وتحكم مستقر في الحركة، ما يقلل من احتمالات ارتكاب الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات بصرية.

ويعتمد النظام على مستشعرات عالية الحساسية تقيس دقيقةً ضغط الإدخال، وتزوّد الجراح بتغذية راجعة فورية لتحسين ردود الفعل أثناء العملية. وتشير الدراسات المنشورة في الدورية نفسها إلى أن هذا النهج قد يُحدث تغييرًا جوهريًا في نتائج جراحات إصلاح الشبكية وإزالة المياه البيضاء المعقّدة، لا سيما في الحالات التي تتطلب تحكّمًا ميكروميكانيكيًا لا يمكن تحقيقه بالأدوات التقليدية.

وأكد الباحثون، أن فترة التدريب على هذا النظام ليست طويلة نسبيًا، وأنه يمكن للفرق الجراحية التأقلم سريعًا مع واجهة التحكم الذكي. ويقول الفريق، إن التنبؤات المستقبلية تشير إلى إمكانية دمج هذا النظام مع تقنيات الواقع المعزز لمساعدة الجراح في تصور أفضل لحالة الأنسجة تحت المجهر أثناء الإجراء.