أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، اليوم (الثلاثاء)، تعليق جميع رحلاتها من وإلى طهران حتى 16 فبراير القادم على الأقل، مع استمرار تجنب طائراتها التحليق فوق الأجواء الإيرانية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة التابعة لمجموعة لوفتهانزا أن القرار يأتي «في ضوء تقييم مستمر للوضع الأمني في المنطقة»، مشيرة إلى أنها ستواصل استخدام ممر جوي محدد في الأجواء العراقية لرحلاتها الأخرى، مع تجنب المجال الجوي الإيراني بالكامل.

وكانت شركة الخطوط الجوية النمساوية، قررت يوم الخميس الماضى تمديد تعليق رحلاتها بين فيينا وطهران حتى 21 يناير على الأقل، بسبب استمرار الاحتجاجات الجماهيرية والمخاوف الأمنية فى إيران.

وأكدت الشركة أنها ستعيد تقييم الوضع بانتظام، وستقوم بإعادة حجز الركاب المتضررين أو تقديم استرداد كامل للتذاكر، ويُعد هذا التمديد جزءاً من إجراءات مجموعة لوفتهانزا الأوسع، التي أعلنت تعليق رحلاتها إلى طهران حتى 29 مارس 2026، وسط تحذيرات من وكالة سلامة الطيران الأوروبية ودول عدة من مخاطر التحليق فوق إيران.

يأثر القرار على مئات الركاب، خصوصاً رجال الأعمال والسياح، ويعكس التوترات المتزايدة في المنطقة التي دفعت عدة شركات طيران إلى تعليق خدماتها إلى إيران أو تجنب أجوائها.

وتشهد إيران منذ مطلع يناير 2026 تصعيداً أمنياً وسياسياً كبيراً، مع احتجاجات واسعة النطاق ضد النظام، إغلاق مؤقت للمجال الجوي الإيراني، وتحذيرات دولية من مخاطر عسكرية محتملة في المنطقة بما في ذلك تهديدات أمريكية وتوترات إقليمية.

وأصدرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية وعدة دول تحذيرات من استخدام المجال الجوي الإيراني، مما دفع شركات طيران عديدة إلى تعليق رحلاتها أو تغيير مساراتها.