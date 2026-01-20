ارتفعت الإصابات المؤكدة بجدري القرود في مدغشقر إلى 78 حالة، إضافة إلى 212 حالة مشتبهًا بها في أنحاء متفرقة من البلاد، دون تسجيل أي وفيات منذ رصد أول إصابة في ديسمبر الماضي.



وأفادت وزارة الصحة في مدغشقر بتسجيل حالات شفاء في مدينة ماهاجانجا شمال غربي البلاد، التي تُعد بؤرة لتفشي المرض، مؤكدة اتخاذ إجراءات وقائية مشددة شملت إنشاء مراكز طوارئ صحية، وإقامة حواجز صحية على الطرق، وتعزيز التدابير الوقائية في المؤسسات التعليمية والسياحية.



جدري القرود أو ما يعرف بـ(Mpox) عدوى فايروسية يسببها فايروس جدري القردة، وتنتقل بالاتصال المباشر مع شخص مصاب بالطفح الجلدي أو عن طريق سوائل الجسم وإفرازات الجهاز التنفسي وأحيانًا عبر لمس الأسطح الملوثة؛ وأعراضه تشمل الحمى، الصداع، آلام العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، يتبعها ظهور طفح جلدي مميز يتحول إلى بثور ثم قشور تتساقط، ويمكن علاجها بالرعاية الداعمة، مع وجود لقاحات لمواجهتها، وهو مرض نادر لكنه يتطلب العزل لفترة تتراوح بين 15-21 يومًا.



ومن أعراضها حمى، صداع، آلام في العضلات والظهر، إرهاق، وتضخم الغدد الليمفاوية وهو ما يميزه عن جدري الماء.