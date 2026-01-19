هزّ حادث مروّع شبكة السكك الحديدية في جنوب إسبانيا، بعدما أسفر خروج قطارين فائقَي السرعة عن مساريهما قرب مدينة أداموز في إقليم الأندلس، عن مقتل 21 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين، في واحدة من أخطر حوادث القطارات التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

ركاب محاصرون

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بإصابة عدد من الركاب، فيما أكدت خدمات الطوارئ وجود أشخاص محاصرين داخل العربات، مع تواصل عمليات الإنقاذ والإسعاف في موقع الحادث.

كيف وقع التصادم؟

ووفقاً لإدارة شبكة السكك الحديد الإسبانية (أديف)، خرج قطار تابع لشركة «إيريو» كان متجهاً من ملقة إلى مدريد عن مساره قرب أداموز، وانحرف إلى المسار المجاور حيث كان يسير قطار آخر، ما أدى إلى اصطدامهما وخروج القطارين عن السكة.

شهادات صادمة

ونقلت قناة TVE الإسبانية الرسمية عن شاهد عيان أن إحدى عربات القطار الذي خرج عن السكة أولاً انقلبت بالكامل، في مشهد وصفه بالكارثي.

استنفار رسمي

وقال رئيس إقليم الأندلس خوان مانويل مورينو عبر منصة «إكس» إن فرق الطوارئ والدعم اللوجستي أُرسلت فوراً إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه يتابع الحادث «باهتمام شديد»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة وفرق الطوارئ لمساندة الركاب والتعامل مع تداعيات الكارثة.

قلق بالغ

وأعربت العائلة المالكة الإسبانية في بيان رسمي عن قلقها البالغ إزاء هذا «الحادث الخطير»، مقدمة أحر التعازي لأسر الضحايا وذويهم.

تعليق حركة القطارات

وعلى خلفية الحادث، أُعلنت تعليق حركة المرور على الخط الحيوي الرابط بين مدريد وإقليم الأندلس حتى إشعار آخر، في انتظار استكمال التحقيقات وضمان سلامة المسار.