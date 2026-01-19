كشفت دراسة علمية حديثة أن الخيول قادرة على استشعار الخوف لدى الإنسان من خلال رائحة العرق وحدها، حتى في غياب أي إشارات بصرية مثل تعبيرات الوجه أو لغة الجسد، أو إشارات صوتية، في خطوة مهمة لفهم التواصل العاطفي بين الإنسان والخيول، وهو تواصل يمتد لآلاف السنين من التعايش المشترك.

وأجرى فريق بحث فرنسي بقيادة الباحثة بلوتين جاردا من المعهد الفرنسي للخيول والفروسية، بالتعاون مع باحثين من المعهد الوطني للبحث الزراعي والغذاء والبيئة، تجربة دقيقة على 43 فرساً أنثى من سلالة ويلز، وفقاً للدراسة التي نشرتها مجلة PLOS One.

وجمع الباحثون عينات عرق من متطوعين بشريين أثناء مشاهدتهم مقاطع فيديو مصممة لإثارة شعورين متضادين؛ الفرح من خلال مشاهد رقص مبهجة من أفلام، والخوف من خلال 20 دقيقة من فيلم الرعب «Sinister».

حاسة شم قوية

وتم وضع هذه العينات على وسادات قطنية ثبتت في أقنعة خاصة قرب أنوف الخيول، مع عينة محايدة دون رائحة بشرية كمجموعة ضابطة، لضمان عزل حاسة الشم تماماً عن أي مؤثرات أخرى.

وأظهرت النتائج تغيرات واضحة ومتعددة في سلوك الخيول ووظائفها الفسيولوجية عند تعرضها لرائحة العرق المرتبط بالخوف، وأصبحت الخيول أكثر تردداً في الاقتراب من الإنسان، وقلّت لمساتها للمعالج، وزادت نظراتها المتأملة نحو الأشياء الجديدة كمؤشر على الحذر، وتفاعلت بقوة أكبر مع المثيرات المفاجئة، إذ سجّلت معدلات قلب أعلى وشدة مفاجأة أكبر.

وأشارت الدراسة إلى أنه لوحظ ارتفاع في مستويات هرمون الكورتيزول في اللعاب لدى بعضها، ما يشير إلى استجابة فسيولوجية حقيقية للتوتر.

قدرة فائقة لدى الخيول

وتُبرز الدراسة أن الخيول لا تكتفي بفهم مشاعرنا من خلال النظر إلى وجوهنا أو سماع نبرات أصواتنا كما أثبتت دراسات سابقة، بل إن لديها قدرة متقدمة على التقاط الإشارات الكيميائية الموجودة في عرق الإنسان، التي تتغير تركيبتها حسب الحالة العاطفية.

ويعتقد الباحثون أن هذه الآلية قد تكون بمثابة نظام إنذار مبكر تطور عبر التاريخ المشترك بين النوعين، إذ يعمل الخوف البشري كإشارة تحذيرية من خطر محتمل.

وأوضحت الدكتورة جاردا أن الفريق بدأ بالتركيز على الخوف لأنه شعور أساسي مرتبط ببقاء الكائنات الحية، وأن الدراسة القادمة ستتناول مشاعر أخرى مثل الحزن أو الاشمئزاز.

وفي سياق عملي، أوصت الدراسة راكبي الخيول والمدربين بالحرص على الاسترخاء والسيطرة على توترهم، لأن «الخوف الذي لا نستطيع التحكم في رائحته قد ينتقل إلى الخيل ويؤثر على سلامتها وسلوكها».