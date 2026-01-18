يصل إلى الطابق الثاني.. مدينة روسية تواجه كارثة ثلجية

ضربت شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا موجة برد قارسة وعاصفة ثلجية استثنائية منذ بداية يناير، وُصفت بأنها الأشد منذ ثلاثة عقود، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحياة اليومية بالعاصمة الإقليمية بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

أرقام غير مسبوقة

بلغ ارتفاع الثلوج في المدينة ما بين 51 و133 سنتيمتراً في مناطق مركزية، بينما وصل في قرى مجاورة مثل سوسنوفكا إلى 163 سنتيمتراً، وتجاوز في بعض النقاط النائية من 2 إلى 5 أمتار نتيجة الزوابع والكثبان الثلجية.

شوارع تتحول إلى أنفاق

تحولت شوارع المدينة إلى أنفاق بيضاء ضيقة، واضطر السكان إلى حفر ممرات وسط الثلوج للوصول إلى منازلهم أو الخروج منها، فيما لجأ بعضهم إلى الخروج عبر النوافذ في الطوابق الأرضية أو الأولى.

سيارات مدفونة وإسعاف متعطل

وأظهرت مقاطع فيديو سيارات مدفونة بالكامل تحت طبقات كثيفة من الثلوج، حيث بحث المواطنون عنها باستخدام المجارف أو يدوياً، بينما اضطرت سيارات الإسعاف في بعض الحالات إلى نقل المرضى على الزلاجات أو باليد بسبب صعوبة الوصول بالمركبات.

طوارئ وإغلاقات

وأغلقت السلطات الروسية المدارس، وأوقفت حركة النقل العام، وأعلنت حالة الطوارئ في المدينة بعد وفاة شخصين على الأقل جراء سقوط كتل ثلجية من أسطح المباني.

أسباب العاصفة

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية الظاهرة إلى سلسلة منخفضات جوية قوية تشكلت في بحر أوخوتسك، حيث سُجلت كميات هطول بلغت 39 مليمتراً خلال أقل من 24 ساعة، ما يعادل 60% من متوسط الهطول الشهري، مع رياح عاتية وصلت سرعتها إلى نحو 137 كيلومتراً في الساعة.

شتاء استثنائي

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا بين بحر بيرنغ وبحر أوخوتسك، وتتميز بمناخ قاسٍ ونشاط بركاني وزلزالي مستمر. ورغم أن الشتاء فيها عادةً شديد البرودة، فإن موسم شتاء 2025-2026 شهد عواصف ثلجية متتالية وغير مسبوقة منذ نوفمبر، ما أدى إلى تجاوز الكميات التراكمية المعدلات التاريخية.

تدخل الطوارئ

وأُعلنت حالة طوارئ محلية في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التي يقطنها نحو 180 ألف نسمة، مع نشر فرق الطوارئ والجيش للمشاركة في إزالة الثلوج وفتح الطرق.