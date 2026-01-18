في واقعة مأساوية، استيقظ أهالي قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم (الأحد)، على صدمة مروعة بعد العثور على جثث ثلاثة أطفال من أسرة واحدة داخل منزل مهجور بالقرية، في ظروف غامضة أثارت حالة من الرعب والحزن الشديد بين السكان.

ووفقًا لما أفاد به أهالي القرية وتقارير أمنية أولية، فإن الضحايا الثلاثة هم: شقيقان وابنة عمهما، وقد اختفوا بشكل مفاجئ أثناء عودتهم من درس خصوصي، ولم يعودوا إلى منازلهم في الموعد المحدد، ما دفع الأهالي إلى البحث عنهم بشكل مكثف.



البحث و التحري

وبعد ساعات من البحث، كشفت كاميرات المراقبة في المنطقة عن آخر تحركات الأطفال، والتي قادت إلى منزل مهجور مبني بالطوب النيئ داخل نطاق القرية، حيث عُثر عليهم جثثًا هامدة وبها آثار شنق (خنق)، وفق لروايات الأهالي.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الواقعة، وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا حول المكان، وتم نقل الجثامين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لإجراء الطب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة بدقة.

التحقيقات في ملابسات الحادثة

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، حيث باشرت التحقيقات فورًا، وطلبت سرعة إجراء التحريات الأمنية الشاملة لكشف ملابسات الحادثة، وتحديد هوية الجناة، ومعرفة ما إذا كانت الواقعة جريمة قتل عمد أم انتحار جماعي أم حادثًا آخر.

وتسيطر حالة من الحزن الشديد والصدمة على أهالي القرية، الذين يصفون الضحايا بأنهم أطفال صغار بريئون، ويطالبون بسرعة الكشف عن الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لفحص كافة الاحتمالات، بما في ذلك مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بشكل كامل، وسماع شهادات الأهالي والأقارب.