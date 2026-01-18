في مشهد يعكس تحولات اجتماعية ونفسية عميقة، يلفت تطبيق جديد يحمل اسماً صادماً الانتباه في الصين، بعدما حقق انتشاراً واسعاً بين فئة الشباب، خصوصاً أولئك الذين يعيشون بمفردهم بعيداً عن عائلاتهم.

زر أخضر

التطبيق، الذي يحمل اسم «هل أنت ميت؟»، يقوم على فكرة شديدة البساطة: ضغطة واحدة على زر أخضر كبير في الهاتف، تُرسل إشارة تطمين إلى صديق أو قريب تؤكد أن المستخدم لا يزال على قيد الحياة، مقابل رسم رمزي لا يتجاوز دولاراً واحداً.

من فكرة بسيطة إلى صدارة التحميل

ورغم بساطة الخدمة، تصدّر التطبيق قائمة التطبيقات المدفوعة الأكثر تحميلاً في الصين خلال الأيام الماضية، قبل أن يمتد انتشاره إلى دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة والهند، في دلالة على أن هواجس الوحدة والسلامة باتت عابرة للحدود.

وُلد من عزلة المدن الكبرى

مطورو التطبيق، وهم ثلاثة شبان في العشرينات من العمر، أوضحوا أن الفكرة انطلقت من تجربة شخصية مع العيش وحيداً في المدن الكبرى، حيث يصبح التواصل اليومي مع العائلة أو الأصدقاء أمراً مرهقاً أو متقطعاً بفعل إيقاع الحياة السريع.

100 مليون يعيشون بمفردهم

ويأتي هذا الانتشار في وقت تشهد الصين تغيرات اجتماعية لافتة، إذ تشير بيانات رسمية إلى وجود أكثر من 100 مليون أسرة مكوّنة من شخص واحد، نتيجة الهجرة الواسعة من الأقاليم إلى المراكز الحضرية الكبرى.

مخاوف الخصوصية

ورغم الطابع العملي للتطبيق، أعرب عدد من المستخدمين، لا سيما النساء، عن قلقهم إزاء أمن البيانات وحماية الخصوصية، محذرين من مخاطر محتملة في حال تسريب معلومات شخصية حساسة.

أكثر من أمان

ويرى مراقبون أن نجاح التطبيق يتجاوز كونه أداة للاطمئنان، ليعكس حاجة نفسية أعمق لدى الشباب، تتمثل في الشعور بالاهتمام والاعتراف بالوجود داخل عالم سريع الإيقاع لا يلتفت كثيراً إلى الأفراد.

رسالة وجودية

وعلى الرغم من حساسية موضوع الموت في الثقافة الصينية، يؤكد مطورو التطبيق أن الاسم الصادم مقصود، ويحمل رسالة وجودية مفادها أن التفكير في الموت قد يكون مدخلاً لإعادة التفكير في قيمة الحياة ومعناها.