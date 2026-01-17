أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجدل خلال جلسة نقاش حول الرعاية الصحية في البيت الأبيض، بعد أن كشف فشل تجربة صديقه الملياردير مع دواء «أوزمبيك» لإنقاص الوزن، التي لم تؤتِ ثمارها رغم إنفاقه آلاف الدولارات شهريًا.

وقال ترمب (79 عامًا) إن صديقه «ذكي جدًا، وثري جدًا، وقوي فعلًا لكنه بدين جدًا»، مشيرًا إلى أن الدواء الذي كان يتناوله في نيويورك يكلفه 1300 دولار شهريًا، بينما يكلفه 87 دولارًا فقط في لندن، دون أن يحدث أي تأثير ملموس على وزنه.

وأضاف ترمب أنه أخبر صديقه بصراحة أن الدواء «لا يعمل معه»، مشيرًا إلى أنه رآه في لندن وكان «أسمن من أي وقت مضى»، لكنه أقر بأن «أوزمبيك» يعمل مع كثير من الناس. وردّ الصديق بسخرية: «شكرًا، تجعلني أشعر بتحسن»، فيما شدد ترمب على أنه يفضل قول الحقيقة دائمًا.

واستغل الرئيس الأمريكي هذه الواقعة لتوضيح جهود إدارته في خفض أسعار الأدوية الموصوفة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستطابق أدنى سعر موجود في أي دولة حول العالم، وأشار ترمب إلى أن إدارته أعلنت في نوفمبر الماضي خفض سعر أوزمبيك من 1350 دولارًا شهريًا ليصبح 350 دولارًا عبر برنامج TrumpRx.

واعتبر ترمب هذه الخطوة دليلًا على التزام إدارته بجعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة، بعد سنوات من الوعود السياسية التي لم تُنفذ سابقًا.