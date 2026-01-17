كشف الطبيب الروسي وأخصائي أمراض القلب الدكتور دينيس بروكوفييف، عن مجموعة من العادات اليومية التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يُعد أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في العالم.

وفي حديثه لصحيفة «إزفيستيا» الروسية، أوضح بروكوفييف أن ارتفاع الضغط لا ينتج فقط عن أسباب مرضية أو وراثية، بل يمكن أن يكون نتيجة مباشرة لنمط الحياة غير الصحي. فالعوامل السلوكية مثل النظام الغذائي الغني بالملح، قلة النشاط البدني، التدخين، وتناول الكحول، تلعب جميعها دوراً محورياً في تحفيز أو تسريع الإصابة.

وأشار إلى أن نوبات الارتفاع المؤقت في ضغط الدم قد تحدث لدى معظم الناس، خاصة عند التعرض للتوتر أو تقلبات الطقس، أو بعد تناول وجبات مالحة أو مشروبات كحولية. إلا أن تكرار هذه النوبات قد يكون بمثابة إنذار مبكر، يستدعي مراقبة دقيقة لتحديد العوامل المسببة والعمل على تعديلها قبل أن يتحول الأمر إلى حالة مزمنة تتطلب تدخلاً دوائياً.

وأكد بروكوفييف أن اتباع نمط حياة صحي يُعد من أهم وسائل الوقاية، لافتاً إلى أن الحفاظ على وزن طبيعي، والامتناع عن التدخين، وتجنب الكحوليات، عوامل أساسية لحماية القلب والأوعية الدموية. كما شدد على أهمية النشاط البدني، حتى ولو كان بسيطاً مثل المشي اليومي أو التمارين الخفيفة، باعتباره وسيلة فعالة لدعم الدورة الدموية وتحسين مرونة الشرايين، وبالتالي تقليل احتمالية تطور مرض ارتفاع الضغط.

واختتم الطبيب حديثه بالتأكيد على ضرورة الانتباه المبكر لقراءات الضغط غير الطبيعية، قائلاً إن الوعي الشخصي وتعديل السلوك قد يكونان كافيين في بعض الحالات لعكس مسار المرض قبل أن يترسخ كمشكلة صحية مزمنة تتطلب علاجاً دائماً.