هبطت كبسولة الفضاء «كرو دراغون»، التابعة لشركة تقنيات استكشاف الفضاء الأمريكية «سبيس إكس»، بسلام في المحيط الهادئ قبالة ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم، وعلى متنها طاقم من 4 أفراد في رحلة عودة طارئة إلى الأرض بعد تعرض أحد رواد الفضاء لمشكلة صحية طارئة.

وأوضحت الشركة أن الكبسولة هبطت بالمظلات في مياه البحر الهادئة قبالة سان دييغو، مختتمة عملية هبوط استغرقت ‌أكثر من 10 ‌ساعات من محطة الفضاء الدولية وعودة إلى الأرض عبر الغلاف الجوي صاحبها احتكاك ناري.

وهذه هي المرة الأولى التي تنهي ‌فيها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مهمة طاقم بمحطة الفضاء الدولية بسبب حالة صحية طارئة، ولم تحدد الوكالة طبيعة المشكلة الصحية التي تعرض لها أحد أفراد الطاقم.